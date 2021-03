O Grove no autorizará nuevas terrazas en calles en las que se dificulte el paso

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, advierte a los hosteleros del municipio que soliciten la instalación de terrazas en sus locales de que el Concello no autorizará todas aquellas instalaciones que obstruyan la vía pública y dificulten el tránsito. El regidor ha querido hacer este anuncio por un tema que empieza a “generar polémica” en el municipio ante el “aluvión” de solicitudes de terrazas con grandes proyectos que, considera, “se convierten en restaurantes en la calle y no cumplen las condiciones que establece el Concello”.





En este sentido, señala Cacabelos, “queremos ser permisivos para ampliar el espacio ante la actual situación sanitaria pero los hosteleros tienen que ser responsables y no pueden instalar una terraza en calles peatonales que no tienen el ancho mínimo para cumplir y tampoco utilizar espacios de aparcamientos”.





Subvenciones de la Xunta

Durante los últimos meses, la administración municipal ha recibido numerosas peticiones para terrazas en locales que antes no tenían y muchos hosteleros reclaman las autorizaciones tras haber sido beneficiados con las subvenciones de la Xunta para preparar el exterior de sus locales. Sin embargo, explica el alcalde meco, “que la Xunta les conceda las ayudas no les autoriza a preparar las terrazas, es el Concello quien tiene que aceptar”. Además, la mayoría de proyectos presentados contemplan instalaciones con tarimas fijas, toldos y metacrilatos de cierre, con inversiones de entre 5.000 y 15.000 euros.





Ocupación del espacio público

“Somos conscientes de que las terrazas son el elemento que va a permitir trabajar a mucha hostelería pero no cualquiera puede tener una, no podemos hacer que todo el pueblo se convierta en una terraza”, apunta el regidor, quien añade que “la Ordenanza recoge que no se autorizan terrazas en zonas que ocupen zonas de tránsito que así lo considere el Concello. Pido reflexión a los hosteleros, no se puede ocupar toda una calle peatonal con tarimas fijas”.





Con todo, los espacios exteriores que estaban vigentes en el año 2019 seguirán podiendo instalarse, pero el gobierno municipal prepara un bando con las condiciones para las nuevas solicitudes en las que contempla la delimitación del espacio en dos áreas.





Zonas diferenciadas

Así, se establece una Zona A, con más presión urbanística peatonalizaciones, tránsito de vehículos y aparcamientos, como las calles Castelao, Luis Seoane, Platería, Beiramar y Luis Casais, en las que no se van a autorizar las terrazas que no cumplan con las condiciones del espacio. Por otro lado, en la Zona B, paseo de Lordelo, Terra de Porto, Virxe das Mareas y Meloxo, que cuentan con entornos más amplios, sí se autorizará la ampliación de las terrazas pero sólo mientras duren las medidas sanitarias. “Cuando llegue la normalidad volveremos al escenario de 2019”, avisa Cacabelos, quien recomienda a los hosteleros que no hagan grandes inversiones en estos espacios ya que en un futuro no tendrán validez. “La Covid no puede avalar cualquier tipo de decisión, no podemos permitir cualquier cosa, tenemos que ser conscientes y responsables”, reitera el alcalde grovense.