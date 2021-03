El Cortegada despide la temporada ante el ADBA

El AD Cortegada echa el cierre a la temporada con el partido que le mide esta tarde en Fontecarmoa (19 horas) al ADBA. Un duelo intrascendente ya, puesto que las locales están salvadas y las asturianas descendidas. Pese a todo el técnico Javi Nogueira encara el partido como una oportunidad inmejorable de reconocer el trabajo realizado por todas las jugadoras en el día a día, por ello repartirá minutos entre las menos habituales e incluso alguna júnior. En caso de victoria el Cortegada se asegura acabar noveno y el entrenador vilagarciano acabaría con un balance personal de 7 triunfos y 9 derrotas.





Cabe recodar que cuando llegó al equipo este presentaba unos números de dos victorias y ocho derrotas. “Ni me he parado a pensar en eso”, comenta Nogueira. “Queremos despedirnos con una victoria pero también con buen sabor de boca y que debute alguna júnior. El resultado no es lo más importante. La remontada de este equipo estuvo en entrenar con 12 y 13 jugadores todos los días y hay que tenerlas contentas”. Sobre cómo se pueda compartar un rival ya descendido, Nogueira dice que “imagino que si somos capaces de cogerles unos puntos de diferencia el marcador se puede romper, de acuerdo a su situación, pero nunca se sabe qué puede pasar, porque a lo mejor ahora juegan sin presión y les sale un partidazo. Lo importante es premiar a la gente que juega menos”.





Renovación en curso

La directiva del Cortegada ya trasladó a Javi Nogueira la intención de que siga la próxima temporada. “No está hablado de forma oficial, vamos a esperar a que acabe la temporada para sentarnos y hablar, no creo que haya problemas”, reconoce el entrenador vilagarciano.