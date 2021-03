La amenaza de una moción censura se desinfla en Cambados: la negativa pública del BNG desanima al PP

Según pasan las horas, la amenaza de una moción de censura se desinfla en Cambados. El BNG se mantiene y en ningún caso apoyará semejante iniciativa, dice, y a la vista de esta firme negativa, el PP –llamado a ser el impulsor– le ve poco sentido a intentarlo. Es más, ni siquiera habrá llamada expresa. La mayoría absoluta necesaria solo la suma con los nacionalistas; con el edil de Pode no le dan las cuentas.

En este escenario, hipotético, ya que el PP también habla de “dar un tempo prudente” tras el “culebrón”, el presupuesto del bipartito quedaría aprobado. Cabe recordar que la posibilidad de una moción nace de la cuestión de confianza a la que se someterá la alcaldesa, Fátima Abal, el 8 de abril. Si la oposición rechaza nuevamente el documento, se abriría un mes de plazo para registrar una moción de censura firmada ya por una mayoría absoluta y que luego habría que votar en pleno.





El portavoz nacionalista, Víctor Caamaño, fue muy tajante: “Non imos apoiar unha moción de censura” porque “a postura do BNG segue a ser a mesma –apoyaron la investidura de Abal–: non imos facer que o PP acade o goberno”. Lo dijo hace unos días y lo repitió ayer, así que Luis Aragunde reconoce que “ non temos moitas esperanzas” y “non nos imos facer ilusións con algo que, agora mesmo, non vai ‘cuajar, que non ten sentido”. Es más, “oficialmente non vou chamar. Hai que ser realistas”, añadió.





“Tensión na rúa nunca vista”

El portavoz popular aprovechó para mostrar su “preocupación” porque considera que las disputas de la izquierda están generando un clima de “inestabilidade política” que “está pasando factura aos veciños” y “unha tensión na rúa nunca vista”. De hecho, cree que ha quedado demostrado que “o único partido que daba estabilidade, xestión e tranquilidade á vida cotiá” era el suyo. Además de calificar de “nefasta” la gestión municipal: “Vánse perder 50.000 euros do comedor do San Tomé e dan como normal que o Plan Concellos de 2021 non se empezará a executar este ano. Aínda están co de 2019!”, exclamó.





También defendió su no al presupuesto a pesar del ofrecimiento de retirar los salarios unos días antes del pleno: “Era unha liña vermella infranqueable, pero non a única. Non era o orzamento que merece e precisa Cambados. Así, enumeró que “só” contempla 48.000 euros en inversiones reales, 10.000 euros para limpieza de colegios y otros tantos para medio ambiente, además de no incluir una de sus principales propuestas: ayudas directas para los sectores afectados por la crisis. “Como o íamos apoiar?”.





“Foi un convite ao sol”

Para Caamaño, las liberaciones tampoco eran el principal escollo y eso de que son los orzamentos “máis participativos da historia”, le parece relativo. “Está moi ben que se reúnan cos sectores económicos, pero con quen ten que chegar a acordo é con nós. É unha cuestión de negociación política e fixeron un convite ao sol”. Aseguró que desde septiembre y hasta poco antes del pleno, todo fueron generalidades y defendió la necesidad de pactar con el Plan Concellos porque “a nosa capacidade de marcar proxectos en obras era ese plan, o resto do orzamento, o 88 %, é para salarios e gasto corrente, así que, que non nos tomen o pelo”.





Entiende que el bipartito les busque porque “temos certa afinidade” y, de hecho, aún le queda mandato en minoría. Pero a pesar de las tensas relaciones, no cierran la puerta al diálogo, aunque “plantexado doutro modo”. Porque, o que “non estamos dispostos é a que nos marque o calendario nin cando temos que levantar a man”; apoyar la investidura “non significa que sexamos reos do bipartito”, sentenció.





El nacionalista considera además que “foron pouco intelixentes” a la hora de negociar y no le parece “o máis adecuado” que avisaran a los medios para sacar fotos de las reuniones. De hecho, considera que se hizo para aparentar.