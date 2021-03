Varela confirma que el Atlantic Fest se realizará con un formato adaptado

No todo van a ser malas noticias para los amantes de las citas festivaleras. Después de que la organización del Portamérica confirmase que no habrá cita musical en la Carballeira de Caldas este año el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, apunta a que la ansiada vuelta del Atlantic Fest a la capital arousana será una realidad este verano. El regidor socialista habla desde “a prudencia” y en función de como pueda evolucionar la situación epidemiológica. En todo caso apunta que el equipo de gobierno mantiene conversaciones continuas con los organizadores de la cita musical y que todo está encaminado para que el Atlantic pueda celebrarse en 2021. Eso sí, con un formato adaptado.





En este sentido, Varela recuerda que “o ano pasado xa se fixeron pequenos concertos vencellados a esa cita e este ano a cousa pode ir máis ou menos polo mesmo formato, sempre respetando as normas vixentes”. Y es que Varela entiende que todavía es pronto para la celebración de un evento festivalero como “o coñecemos todos”, pero que el apoyo a este tipo de citas por parte de la administración local “vai a ser total porque somos conscientes de que é un sector que está sufrindo moito e ao que temos que apoiar e buscar alternativas para que non desapareza para sempre e non volva a estar cando todo isto pase”.





En todo caso en la página web del Atlantic Fest figura la cita vilagarciana para los días 16, 17 y 18 de julio. El año pasado realizaron conciertos de pequeño formato y con medidas. El modelo de este año todavía está por conocer.





Primero, Santa Rita

A la espera de la evolución de la situación epidemiológica y también del avance de la vacunación el alcalde vilagarciano ya tiene claro que Santa Rita -que se celebra el 22 de mayo- no será “normal e como a lembramos” tampoco en este 2021. El regidor socialista recordó que las fiestas patronales de San Roque se celebraron con conciertos bien controlados y con actividades y que no hubo problema. Una idea de la que podrían beber también para las celebraciones de Santa Rita en tan solo unos meses.





En todo caso todos los actos culturales y sociales están condicionados por la evolución de la pandemia del coronavirus y con la mirada puesta por si después de Semana Santa vuelven a subir los casos y a producirse nuevas restricciones.