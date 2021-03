Ahituvi pide a Ravella que busque fórmulas que les permitan organizar conciertos

La Asociación de Hosteleros de Vilagarcía pide al gobierno local que trabaje en la búsqueda de un marco legal que permita la realización de conciertos y actuaciones musicales en sus terrazas. Eso sí, cumpliendo estrictamente con las medidas sanitarias vigentes hasta el momento. Es precisamente esa norma la que -como así expuso el gobierno local a representantes hosteleros- impide poner en marcha este tipo de actuaciones en la localidad a día de hoy. No obstante Ahituvi insiste en que “sempre pola vía do diálogo” se exploren todas las vías posibles al entender que la hostelería es uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias de la pandemia, al igual que el mundo de la cultura.





Ahituvi confía en que si la evolución epidemiológica evoluciona de forma favorable se pueda producir una modificación en las normas vigentes a día de hoy y que, precisamente, se permita la realización de actuaciones musicales como elemento dinamizador.





Conscientes de que la hostelería está en el punto de mira en cuanto al cumplimiento de las medidas exigidas por la crisis sanitaria del coronavirus desde Ahituvi dicen que se desmarcan por completo de “iniciativas particulares que fan caso omiso da normativa”. De hecho insta a sus socios a cumplir con las medidas vigentes no solo en lo referente a no programar actuaciones musicales en las terrazas, sino también en la vigilancia por la obligatoriedad de usar la máscara por todos los clientes salvo en el momento exacto del consumo. También el mantenimiento de la distancia de seguridad y el aforo. Desde la Asociación de Hosteleros insisten en que “os mais interesados en que todas as normas se cumpran somos nós, porque seriamos os máis perxudicados no caso dunha volta atrás e de que se endurezan as limitacións que nos afectan”.





Vigilando los datos

Cabe recordar que el sector de la hostelería estuvo cerrado durante semanas como consecuencia de la situación epidemiológica que, en concreto, se vivió durante la segunda y la tercera ola en Vilagarcía. El cierre decretado por la Xunta de Galicia dejó a muchos negocios al borde del abismo, de ahí que quieran ahora apostar por nuevas propuestas para recuperar los meses perdidos. Eso sí, siempre y cuando la normativa y la situación del coronavirus lo permita.