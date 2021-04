El PSdeG se da un festín autonomista y promete reformar el Estatuto tras la pandemia

El PSdeG ha reivindicado este sábado su "papel fundamental" en la consecución del Estatuto de Autonomía, de cuya aprobación se cumplen el próximo martes 40 años, y su secretario general, Gonzalo Caballero, ha asegurado que tras la pandemia, "más pronto que tarde", será el momento de reformar o de impulsar un nuevo documento.





Los socialistas han celebrado un acto de conmemoración del 40º aniversario del Estatuto gallego en el parque de Bonaval, en Santiago, en el que han participado, entre otros, los expresidentes gallegos Fernando González Laxe (1987-1989) y Emilio Pérez Touriño (2005-2009).





También han intervenido José Vázquez Fouz, integrante por el PSdeG de la 'Comisión dos 16' que redactó el texto en el que se basó el Estatuto; Margariña Valderrama, que formaba parte de la Ejecutiva del PSdeG en aquellos años, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo y la diputada autonómica Noa Díaz, coordinadora del libro A esforzada conquista da Autonomía 1979-1981, de Ceferino Díaz.





Gonzalo Caballero ha reivindicado al PSdeG como "un instrumento útil" para trabajar por la "mejor" Galicia posible, como lo hizo para lograr el Estatuto "de máximos", no rebajado hace cuarenta años, y como lo seguirá haciendo "los cuarenta años siguientes".





Para el secretario general, el Estatuto supone "un punto de avance no de llegada", que garantiza "más derechos y más igualdad" y por eso el PSdeG defiende el autogobierno gallego.





"El PSdeG defiende el galleguismo y el federalismo. El galleguismo es una forma de entender el país, sin fronteras; un galleguismo europeo, abierto, constructivo, que no quiere encerrarse, sino abrirse, haciendo fuerza con lo nuestro", ha señalado Caballero, que ha defendido que el planteamiento federal es la mejor estructura de gobernanza, de descentralizar a los centros más próximos a los ciudadanos la mejor capacidad de gestión.





Caballero ha reivindicado la lucha que encabezaron los socialistas gallegos para que el Estatuto no fuese,

como querían otros, "de segunda".





"La lucha por el Estatuto es una lucha por el autogobierno, una lucha patriótica, une a los que lucharon en 1936, en 1981 y en 2007, encabezados por Emilio Pérez Touriño, para inentar llevar Galicia a las mayores cotas de autogobierno, de identidad. Y también es la lucha de los socialistas gallegos de 2021 que saben que el autogobierno, la autonomía, es la forma de poder gestionar con mayor eficiencia los retos del presente y del futuro", ha afirmado.





"Es una tarea que requiere actualización y un nuevo impulso -ha continuado- es una deuda que tenemos con todos aquellos que trabajaron para que fuese una realidad. Seguro que una vez superada la pandemia, más pronto que tarde, retomaremos el reto de saldar esa deuda".





Sin embargo, ha advertido, el esfuerzo actual pasa por "hacer las mejores políticas públicas contra la crisis, lograr que las mujeres que se quedan rezagadas no lo estén; que los trabajadores, las pymes y los autónomos que están en crisis y no llegan a fin de mes puedan hacerlo y que los jóvenes que no encuentran empleo o lo tienen en precariedad puedan mejorar sus condiciones.





"No estamos en estos meses en un tiempo de pensar en un nuevo Estatuto ni de reformar el anterior", sino de construir una Galicia mejor y de hacerlo si es posible con unidad y diálogo, ha incidido Caballero, que ha reivindicado que Galicia cuenta en la actualidad con "un buen Estatuto", si bien "necesita reforma y adaptación", que el PSdeG abordará "cuando hayan pasado los momentos más complejos de la crisis".





En cualquier caso, ha recordado que el marco actual permite intentar avanzar en hasta 30 áreas, algo de lo que su partido hará bandera.





Tanto Fernando González Laxe como Emilio Pérez Touriño han recordado la lucha para lograr el Estatuto actual, una lucha porque la autonomía ha Galicia no le fue "otorgada, ni fue una concesión ni un regalo", sino que fue el resultado de "la movilización, la lucha y el esfuerzo" principalmente del PSdeG y de otros minoritarios, pero con la misma convicción, como el PCG, ha recordado Pérez Touriño.





El expresdiente gallego ha incidido en la capacidad que tuvieron los gallegos por imponer su "voz propia" frente a los que en Madrid querían imponer un modelo distinto, los que pretendían que Galicia fuese "un dique de contención" contra las aspiraciones autonomistas de otras regiones, quienes cometieron un "ultraje" que fue respondido en la calle masivamente y con "unidad y diálogo" entre las fuerzas políticas en los Pactos del Hostal.





González Laxe, por su parte, ha destacado que estos cuarenta años de progreso, muy positivos para el desarrollo de Galicia y de España, han servido para que quienes antes estaban en contra del proceso autonomista ahora sean firmes defensores y participen.





"Había fuerzas que ni querían ni contaban con el Estauto y hoy bien que se aprovechan", ha afirmado en su intervención.





"Este acto es una recompensa histórica, al menos para mí, por el trabajo de todos aquellos que hace muchos años pusieron banderas gallegas en todos los sitios y siempre defendiendo el Estatuto y el autogobierno para el país".