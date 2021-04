La Policía Local de Cambados propuso para sanción a 24 personas durante la Semana Santa

La Policía Local de Cambados realizó una intensa labor de control de las normas de prevención para evitar los contagios por coronavirus, tanto en lo referente a la hostelería como en la movilidad. Para ello, los agentes se desplegaron por terrazas y accesos al municipio y, como resultado de este trabajo, se propuso para sanción a 24 personas.





Los motivos de las infracciones iban desde no llevar puesta la obligatoria mascarilla a saltarse el cierre perimetral o compartir vehículos con personas no convivientes.





Durante toda la Semana Santa, la Policía cambadesa realizó 16 controles específicos, identificándose a aproximadamente 230 personas solo en la hostelería. En los controles de movilidad fueron identificados unos 180 vehículos con sus correspondientes ocupantes. Se interceptaron aquellos en los que iban más de dos personas. Los controles fueron llevados a cabo en colaboración con la Guardia Civil y el edil de Sanidade, Tino Cordal, destaca el papel “pedagóxico” de las fuerzas de seguridad, en un momento tan delicado como el actual. Pero también la colaboración, en todo momento, del sector hostelero.





Evolución por municipios

Cambados fue uno de los concellos de O Salnés en los que se registró bajada de casos. Aunque fue ligera, de uno, por lo que suma una decena en la actualidad. El mismo número de positivos que en Meis, con un tamaño muy inferior a la capital albariña y una incidencia ya bastante disparada, aunque aún no en riesgo extremo. Sí se encuentra por encima de los 250 casos por cada cien mil habitantes el concello de O Grove, donde todo parece indicar que se tomarán medidas más restrictivas por parte del comité clínico.





Otro municipio en el que descendieron los casos es Sanxenxo, que con tres menos se coloca en 39. Por el contrario, subieron en dos en Vilagarcía, que suma 17; en Meis, que tiene dos más; y en A Illa, que con uno más suma ocho. Meaño y Vilanova se mantienen en dos y en seis, respectivamente, según los datos ofrecidos ayer desde los diferentes concellos. En el caso de Ribadumia, es el único municipio de O Salnés que no registra ningún contagio desde hace más de dos semanas.





Sin nuevos casos diagnosticados en los últimos días están también la mayor parte de los concellos de Ulla-Umia, con la excepción de Valga y Moraña. El municipio que preside Bello Maneiro es el que tiene la incidencia más elevada de la comarca pero, en cualquier caso, baja de los 150 positivos por cada cien mil habitantes. Para esta zona no se conoce el total de casos activos, al igual que en O Barbanza, con la excepción de A Pobra, donde los casos se dispararon en los últimos días. A día de hoy, son 31 los vecinos contagiados y el alcalde, Xosé Lois Piñeiro, informó a través de las redes sociales de que el cribado realizado no arrojó demasiados casos, aunque no especificó cuántos. El resto de municipios del norte de Arousa tienen, por el momento, poca incidencia. Por otra parte, las UCI se mantienen con poca ocupación: un ingreso en Montecelo y 3 en el CHUS.