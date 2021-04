Familias Azuis reclama atención sobre los efectos de la pandemia en las personas con autismo

Cambados conmemoró ayer el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo reivindicando, sobre todo, la necesidad de tener en cuenta los derechos de este colectivo en el ámbito educativo y laboral para que puedan “seguir avanzando” en todos los ámbitos de la vida. Pero también haciendo un llamamiento a que se tenga en cuenta que la pandemia les afecta de forma diferente, sobre todo por el uso de la mascarilla y la reducción de las relaciones sociales.





El acto tuvo lugar en la Praza de Fefiñáns porque este año se suma a los edificios públicos que siempre se iluminan de color azul por esta fecha (el Consistorio y A Naiciña). Así lo explicó la alcaldesa, Fátima Abal, que estuvo acompañada por la asociación Familias Azuis, presidida por la cambadesa Yaisa Rial, y representantes de Bata y otras autoridades. Además, muchos comerciantes se sumaron a la iniciativa luciendo distintivos en sus escaparates y subiendo fotos a las redes sociales, y los alumnos del Obradoiro de Garantía Xuvenil prepararon unas actividades posteriores para una jornada de convivencia hasta donde las normas anti Covid permitieron.





El manifiesto, que llevaba por lema “Podo aprender, podo traballar”, fue leído por Andrés Vázquez y Javi Varela, que conocen de primera mano los problemas que sufre este colectivo en cuanto a la atención a sus derechos. De hecho, el primero expuso las “grandes dificultades” que encuentran para “atopar emprego e mantelo” y reclamó a la administración una “urxente reforma da normativa” que implique “alternativas tendo en conta as nosas características especiais”, además de darles acceso a los programas de empleo con entidades públicas.





Por su parte, el jovencísimo Varela demandó garantías para tener recursos y apoyos en todos los centros educativos y que se tengan en cuenta “os nosos dereitos” para que las familias puedan elegir la modalidad educativa. Pero también más recursos y formación a la comunidad educativa, además de “axudarnos na orientación para os nosos estudios despois da ESO e modificar cando sexa necesario a metodoloxía e a avalición”. Y ambos reclamaron también que se tenga en cuenta que la pandemia les afecta de “forma diferente, tanto polo uso da mascarilla como pola reducción das relacións sociais”.





“Colectivo grande e moi útil”

Su madre y presidenta de Familias Azuis pidió la implicación de toda la sociedad para que se cubran sus necesidades y sobre todo en que “teñan unha vida totalmente autónoma”, uno de sus principales objetivos. Pero también indicó que “por circunstancias”, España “incumpre” la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y calificó de “vital poñerse ás pilas” porque “é un colectivo moi grande e moi útil que necesita que os seus dereitos non sexan vulnerados para seguir avanzando, non mellorando, porque non teñen que mellorar, senón avanzar en todas as áreas da vida e etapas vitais”.





El concejal Tino Cordal recordó también que el Concello lleva años trabajando con Bata en un convenio laboral y destacó que las personas con TEA “teñen todas as capacidades para destacar”.