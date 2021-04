Trabajadores de Emerxencias recogen cerca de 2.000 firmas en contra de los recortes del servicio

La plantilla del Servizo municipal de Emerxencias de Sanxenxo ha iniciado una ofensiva en contra de la reorganización y los recortes de efectivos que el gobierno local pretende llevar a cabo para reducir los costes que supone para las arcas municipales este servicio.





Los trabajadores de Emerxencias contrarios a esta modificación están recogiendo firmas entre los vecinos y visitantes de la localidad para hacer llegar sus quejas al Concello y que el ejecutivo de Telmo Martín dé marcha atrás a sus planes.





Durante la Semana Santa han recorrido las villas de Sanxenxo y de Portonovo con sus depósitos de agua para recoger firmas y a lo largo de esta semana lo harán por las demás parroquias del municipio. Además, cuarenta establecimientos comerciales y empresas de la villa y Concellos vecinos se han ofrecido como punto de recogida de firmas donde cualquier persona puede acudir para estampar su apoyo a los trabajadores de Emerxencias. En la jornada de ayer estuvieron en la zona de Baltar y ya cuentan con cerca de 2.000 firmas que seguirán sumando hasta el pleno extraordinario en el que, si no hay cambios de última hora por parte del gobierno local, se aprobará la reorganización del servicio.





En el escrito que firman los vecinos se expone que “Coa sinatura desde documento, manifesto a miña disconformidade co desmantelamento que o goberno de Telmo Martín quere levar a cabo no Servizo de Emerxencias, porque repercutirá na falta de seguridade para os veciños e visitantes dos concellos da súa área de actuación (Meaño, O Grove, Poio e Sanxenxo). Ademáis pon en grave risco a seguridade do persoal intervinte nas emerxencias, obrigándolles a estar soamente dúas personas por quenda”.





La plantilla ha conseguido un importante apoyo social en sus redes y también desde el Servizo de Emerxencias de O Grove se han sumado a las quejas por unos recortes que “de seguro perxudicará tanto aos propios traballadores do servizo como aos veciños de Sanxenxo e resto dos Concellos limítrofes”, añaden sus compañeros mecos.