Esta semana he vuelto la vista atrás para recordar donde me encontraba como periodista hace cuatro décadas y un par de años más. Me refiero a los años 1979 al 1981. Un Largo periodo de trabajos, incertidumbres, posiciones encontradas, de ir aprendiendo sobre la marcha sin libro de instrucciones y, sobre todo, reivindicaciones para que Galicia consiguiera las máximas cotas de Autonomía. Todo esto se dibujó con intensidad sobre el trabajo que hacía como notario de la actualidad incorporando mis crónicas en medios tan acreditados como Faro de Vigo y la Cadena Cope y varias agencias nacionales de prensa de máxima difusión.





Fueron años de mucho trabajo y que me otorgó una visión totalmente distinta del camino que debería recorrer Galicia para alcanzar su autogobierno. Un largo camino en el que quedaron algunos queridos compañeros de profesión y políticos con los que pasé muchas horas esperando que se produjera el consenso y se alcanzara el máximo techo autonómico como otras dos comunidades históricas, Cataluña y el País Vasco.





De aquellas épocas recuerdo lugares en los que pasé muchas horas oyendo los distintos postulados de los intervinientes. Palacio de Raxoi donde se reunió la Asamblea de Parlamentarios de Galicia, que fueron los que alumbraron el primee texto preautonómico y la comisión del Estatuto dos Dezaseis, que culminó un texto articulado muy importante; Hostal de los Reyes Católicos, donde se reunieron fuerzas que integraban el arco político gallego ; Congreso de los Diputados, para la ponencia final del texto articulado y donde se paró el reloj para seguir debatiendo las posiciones, y las calles de Vigo donde se denunció el aldraxe que se quería imponer al Estatuto. En estos lugares pase muchas horas de trabajo levantando acta periodística de lo que se trataba ya que las sesiones siempre fueron abiertas. Y recuerdo también con admiración a muchos políticos encabezados por Antonio Rosón, y en la lista con lugar preferente, Victor V. Portomeñe, Francisco Puy, Manuel Reimundez Portela, Lutgarda García, Camilo Nogueira, José Luis Rodríguez Pardo, Luís Sobrado, Anxo Guerreiro, Fernando Solla, José L. Meilán Gil, Francisco Vázquez o José Luís Barreiro.





Hace ahora 42 años que la norma estatutaria comenzaba a caminar. Y hace cuatro décadas que la disfrutamos de manera oficial y plena. El texto articulado necesita una reforma, pero ahora no es el momento de hacerla. Habrá que esperar a mejores tiempos y sin pandemia de por medio. Y mientras tanto seguir reclamando nuevas competencias para Galicia.