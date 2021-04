Interior defiende que el dispositivo de seguridad en el mitin de Vox en Vallecas fue correcto

El Ministerio del Interior defiende que el dispositivo policial diseñado para garantizar la seguridad del mitin de precampaña de Vox en el distrito madrileño de Vallecas y que acabó con disturbios, cuatro detenidos y una treintena de heridos, la mayoría policías, fue el "acorde".





Fuentes de Interior aseguran a Efe que el número de efectivos policiales desplegado en la plaza de la Constitución- conocida como Plaza Roja- para garantizar tanto la seguridad de los asistentes a una concentración de antifascistas como los que acudieron al mitin de la formación de Santiago Abascal fue el adecuado a estas circunstancias "complejas".









Unas 500 personas se concentraron contra el acto de Vox al que asistieron unos 350 simpatizantes. Desde Interior rechazan las actitudes de quienes no siguieron las pautas de los agentes que velaban por su seguridad y que pusieron en riesgo el trabajo y la integridad de los propios agentes.









Los disturbios provocados, en los que se registró por parte de algunos manifestantes contrarios al acto de Vox lanzamiento de botellas y adoquines, se han saldado hasta el momento con cuatro detenidos, tres de ellos menores.









Además, los altercados provocaron 35 heridos, 21 de ellos policías nacionales.









Desde el sindicato policial JUPOL no comparten que el dispositivo diseñado fue el adecuado. En un comunicado, critican este jueves la falta de previsión y dotación de medios ante una "concentración que se preveía extremadamente violenta" y que, en su opinión, contó con un 40 por ciento menos de funcionarios de los necesarios.









Santiago Abascal

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha negado haber provocado las agresiones que se produjeron ayer en el barrio madrileño de Vallecas durante su mitin de precampaña electoral al bajarse de la tribuna y acercarse a los manifestantes y ha acusado al Ministerio del Interior de dar órdenes "ilegales" a las fuerzas de seguridad para no actuar.









En una entrevista en Antena3, Abascal ha considerado que las calles adyacentes a la denominada 'plaza roja' de Vallecas deberían haber sido cortadas antes del mitin y ha urgido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que "impida" que los dirigentes de Vox puedan volver a ser agredidos en el acto de esta tarde en Vicálvaro o en cualquier otro barrio de Madrid.









"Que se les mantenga a raya y a distancia, y que actúen", ha señalado tras negar que provocara a los que manifestantes al romper el cordón policial para encararse con ellos.









"Yo subí a la tribuna y cuando vi aquello, que nos lanzaban adoquines, botellas... me pareció imprescindible enseñar que a solo 18 pasos estaban las personas que lanzaban los objetos y que Marlaska y Sánchez no querían hacer nada para que no se impidiese el libre ejercicio de los derechos fundamentales", ha añadido.









Ataque a la sede de Orgullo Vallekano LGTBI

La sede del Orgullo Vallekano LGTBI fue vandalizada ayer con simbología fascista y mensajes homófobos, ha comunicado la entidad a través de sus redes sociales.









El ataque se produjo coincidiendo con la celebración de un acto de campaña de Vox en Vallecas, que se saldó con al menos dos personas detenidas y otras 13 heridas, entre ellas un agente de la Policía Nacional, tras los altercados registrados. Orgullo Vallekano enmarca el ataque dentro de "la consecuencia de los mensajes de odio de la ultraderecha.





Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha condenado los altercados que tuvieron lugar ayer en el acto de lanzamiento de campaña de Vox en Vallecas y considera "asqueroso" que algunos intenten "adueñarse políticamente" de los barrios como si fueran suyos.









En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, la 'popular' ha tachado de "auténticamente bochornoso" lo que se vivió. A Ayuso le "duele" por Madrid, cuando, además, lo promueven "los mismos de siempre, los que jalean y los que amparan y justifican".









Margarita Robles





La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho sobre los disturbios en un mitin de Vox en el distrito madrileño de Vallecas que "ningún tipo de violencia tiene cabida" pues "aspiramos a una sociedad tolerante, en convivencia y en la que cada uno pueda tener sus ideas respetando a los demás".