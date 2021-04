“Arousáns do ano”, el premio al buen hacer

Fue en febrero de 2002, justo un año después de que el primer número de Diario de Arousa saliese a la calle, cuando se colocó la alfombra roja para entregar unos premios que, en las últimas dos décadas, se han convertido en un referente social y cultural en los dos márgenes de la Ría. Los premios “Arousáns do ano” nacieron con la idea de reconocer a la sociedad en diferentes ámbitos y el galardón pronto se convirtió en un emblema entre colectivos, entidades y particulares. Tener un “Arousán do ano” en la estantería era y es símbolo de que las cosas se estaban haciendo bien y de que se está promoviendo el cambio en diferentes aspectos en una zona que ha mudado mucho en solo dos décadas. A mayores el premio tiene una carga sentimental importante, dado que los galardonados son propuestas directas de los lectores del Diario que son los que ofrecen sus candidatos en las distintas categorías. Unas categorías que, con el paso del tiempo, fueron cambiando como fue cambiando también la sociedad. En los inicios no existía el premio a la Igualdade, que sí se entregó ya a partir de 2008. Los premios son, además, cantera y visión de futuro en algunas de las categorías. De hecho muchos de los deportistas que ahora están en lo más alto -como es el caso de Ana Peleteiro- fueron antes de sus mayores glorias “Arousáns do ano”. Los premios son el ejemplo de una comarca muy viva en todos los ámbitos.







Los “Arousáns de honra”

Lo cierto es que los últimos 20 años en Arousa pueden revivirse haciendo un repaso por los premiados. Fueron más de 150 los galardones entregados a lo largo de más de una década en galas que llenaron el Auditorio de Vilagarcía con espectáculo musical en directo y en las que prácticamente nunca falta el humor o la magia. De los premios “arousáns” el máximo reconocimiento es el denominado “Arousán de Honra”. La primera estatuilla se la llevó el juez Vázquez Taín -con una actividad muy destacada contra el narcotráfico en la Ría- y fue el encargado de inaugurar una lista en la que están nombres como el de Roberto Rietz, capitán marítimo de Vilagarcía durante la catástrofe del Prestige que marcó la historia en Arousa o la estatuilla entregada al sector del mar precisamente por su lucha en esta catástrofe. También cuentan con estatuilla medallistas olímpicos como Antón Paz. En este apartado destacaron nombres como el del excomisario Simón Sabariz o el responsable de seguridad de misiones de Paz de la ONU, Jorge Baliña. La Cultura también tuvo un lugar con la entrega a título póstumo de la estatuilla a Sánchez Agustino. El exalcalde de Meaño -ya fallecido- Jorge Domínguez también fue Arousán do Ano como premio a su trayectoria no solo al frente de la Alcaldía meañesa, sino también como presidente de la Mancomunidade do Salnés. No fue el único político destacado por los lectores de Diario de Arousa. De hecho el Arousán do Ano se lo llevó Javier Gago cuando aún era alcalde o el que fue presidente de la Diputación, Rafael Louzán. En el ámbito empresarial hubo premio para Ramiro Carregal y el último Arousán do Ano entregado fue para el doctor Ramón Cacabelos, por su trabajo incansable investigando la enfermedad del Alzheimer. Fue este arousano de honor el que, en su discurso, destacó lo que significa que alguien te reconozca en tu tierra y que seas noticia en un diario comarcal en el que los protagonistas son los vecinos, los del portal de al lado. Las estatuillas de Diario de Arousa llevan el aplauso de los lectores y el reconocimiento al buen hacer de decenas de arousanos comprometidos con lo suyo.