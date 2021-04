Os Heredeiros da Crus son "aljo" máis que un grupo de música, son toda unha lenda "jrasias" a toda unha traxectoria plagada de éxitos e, por suposto, de talento e profesionalidade. Poucos son os que a día de hoxe non coñecen algunha das súas "cansións" pero con motivo do vinte aniversario de Diario de Arousa e do covid, Heredeiros da Crus dános o "jran" titular da pandemia... Grazas pola vosa amabilidade e moita sorte.