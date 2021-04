Gervás, un dos integrantes do grupo Sidecars, na vangarda no panorama musical, ten vinculación directa con Arousa cunha casa nas faldas no monte Lobeira, como el di, e non esquece o bo ambiente de Vilagarcía onde tomou as súas primeiras cañas no Xentes ou na antiga taberna do Castro lendo o Diario de Arousa. Admite que é asiduo lector deste xornal e agarda volver máis cedo que tarde á nosa comarca para saudar aos moitos amigos que ten na vila. Grazas e moita sorte na túa carreira.