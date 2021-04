La oferta de Conservas Dani por Thenaisie solo incluye la fábrica de O Grove y 12 puestos de trabajo

El futuro de la conservera grovense Thenaisie Provoté sigue sin estar nada claro tras conocerse la oferta de Conservas Dani para hacerse con la firma. Para el sindicato CIG, se trata de “unha tomadura de pelo” ya que la propuesta de la empresa catalana solo atañe a la fábrica de Rons y mantendría únicamente 12 puestos de trabajo con una oferta económica de 2 millones de euros, mientras que la central CCOO, apoyaría la venta aunque habría que modificar algunas cuestiones.





En este sentido, ambos sindicatos coinciden en que mantener 12 puestos de trabajo no es suficiente. La propuesta de Conservas Dani establece este número de personal puesto que tiene previsto realizar una inversión para poner a punto las instalaciones de O Grove y no podría hacerse cargo del resto de la plantilla. La CIG califica este punto como una burla, puesto que “a fábrica non traballa con doce personas, precísase polo menos a actual plantilla, que son unhas setenta persoas”, explica Rosa Abuín quien opina que la si Conservas Dani quisiera mantener la totalidad el empleo, podría buscar otras fórmulas como la aplicación de un ERTE mientras duran las obras de renovación de la planta.





Sobre esta cuestión, en representación de CCOO, Francisco Villar, confirma que es algo que “non nos gusta”, y así se lo han trasladado a la empresa que se habría comprometido a ampliar notablemente el número de puestos de trabajo que se incluyen en la oferta. Además, creen que la empresa debería crear una bolsa de empleo que garantice que los trabajadores que se queden fuera, podrán volver a sus puestos en cuanto sea posible.





En todo caso, no solo se perderían puestos laborales en O Grove. La proposición de Conservas Dani deja fuera al centro logístico de Mos, donde trabajan otras 30 personas y que, lamenta la CIG, estaría abocado a la “desaparición”. Ante esta situación, Comisiones Obreras, no ve impedimento para seguir adelante con la venta puesto que en Mos “a representación dos traballadores é da CIG; a nós tócanos defender a planta de O Grove”, dijo Vilar.





CCOO apoya, CIG alega

Una vez que la empresa catalana corrija su propuesta sobre la plantilla, para CCOO “Dani cumpliría as condicións que nos reclamamos e apostaríamos pola súa proposta”, confirmó Francisco Villar. Sin embargo, la CIG avanza que presentará ante el juzgado mercantil una serie de alegaciones a la oferta que todavía tiene que ser estudiada y aprobada por el juzgado, el administrador concursal y los bancos que tendrán que dar el crédito para la operación, de lo contrario pasaría a subasta. “Seguiremos loitando por manter a unidade da firma e solicitamos que se declare un concurso culpable”, señala Abuín.





Sin noticias del Concello

Por su parte, la presidenta del Comité de Empresa, Rosa Domínguez, lamentó la falta de unión sindical que se ha hecho mella también dentro de la fábrica, y criticó la actitud del alcalde de O Grove, José Cacabelos, “non podo falar ben del, non se preocupou por chamar á CIG para contrastar a versión. A CIG foi quen sempre chamou a CCOO, non foi iniciativa dun Concello que se preocupara por salvar os postos de traballo”. Con todo, advierte Domínguez, “seguiremos loitando para defender que Thenaisie siga viva e manteña os postos”.