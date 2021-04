Egipto autoriza a dos tripulantes del 'Ever Given' a abandonar el país por "razones personales de emergencia"

Las autoridades de Egipto han anunciado este jueves que han dado autorización a dos tripulantes del 'Ever Given', el buque que quedó encallado en marzo en el Canal de Suez, debido a "razones personales de emergencia", mientras continúan las conversaciones con los propietarios del barco para el pago de compensaciones por el bloqueo de la vía.





El presidente de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), Osama Rabie, ha indicado en un comunicado que las investigaciones sobre el suceso "siguen en marcha, en paralelo con las negociaciones con la compañía propietaria del barco y la aseguradora para lograr un acuerdo aceptable para todas las partes".

Asimismo, ha subrayado que el organismo "no escatima esfuerzos para garantizar el éxito de las negociaciones y coopera totalmente para satisfacer todas las necesidades de la tripulación del barco", que en estos momentos se encuentra en una zona de descanso en el canal, después de ser incautado por las autoridades egipcias.





Por otra parte, Rabie ha subrayado que la SCA mantiene "una voluntad permanente de cooperar" para "coordinar conjuntamente la satisfacción de las necesidades del personal y entender los aspectos humanitarios relacionados", según el comunicado, publicado por el organismo a través de su página web.

Egipto incautó el martes de forma provisional el 'Ever Given', en medio de su reclamación de 900 millones de dólares (cerca de 752 millones de euros) en compensaciones por las pérdidas causadas por el bloqueo de la vía durante cerca de una semana. Rabie dijo que esta cifra cubre los costes del reflotamiento y del mantenimiento del barco.





En este sentido, la aseguradora del barco para pérdidas de terceras partes, la británica P&I Club, indicó que el propietario del 'Ever Given', Shoei Kisen Kaisha Ltd, ha recibido una demanda por valor de 916 millones de dólares (alrededor de 765 millones de euros).





"Pese a la magnitud de la demanda, que en gran medida no está fundamentada, los propietarios y sus aseguradores han estado negociando de buena fe con la SCA", manifestó, antes de agregar que el 12 de abril se presentó a la SCA "una oferta generosa", tal y como recogió la agencia de noticias Bloomberg.

El barco, de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía, quedó encallado el 23 de marzo y fue reflotado el 29 de marzo, provocando un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo.