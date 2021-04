VÍDEO Parabéns polos 20 anos de Diario de Arousa de O Soño de Lilith, na loita pola igualdade plena

O Soño de Lilith é un deses colectivos imprescindibles para vertebrar a sociedade nas comarcas arousás. A súa loita pola igualdade efectiva non só se circunscribe ás datas sinaladas polo calendario das efemérides e do politicamente correcto, senón que fan desta xusta causa un xeito de vida que debe comezar desde o berce. Un mundo con discriminacións, diferencias e sometementos ao machismo non cabe nunha sociedade digna e O Soño de Lilith está aí para lembrar que o futuro será feminista ou non será. Grazas por espertar conciencias. Adiante!