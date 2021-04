Unas 800 personas forman dos cadenas humanas en el entorno de las dunas en contra del PRUX

Unas 800 personas formaron dos cadenas humanas desde el aparcamiento de las dunas por la pasarela de madera que llega hasta ese reclamo turístico y por el camino que llega hasta el Río do Mar. El motivo no fue otro que protestar pacíficamente contra el Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) impulsado por la Xunta de Galicia y que los propietarios de fincas, vecinos y usuarios consideran que cercena sus derechos, ya no sólo en materia urbanística y de cultivos, sino también de disfrute de ese espacio natural protegido.