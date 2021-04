Iglesias cree que la Policía es la mala

Menos mal que Pablo Iglesias no está ya en el Gobierno. De ser así, sería muy difícil ver como sus compañeros socialistas justificaban su ocurrencia de que la Policía y los jueces son muchos más duros con los manifestantes y alborotadores de izquierdas que con nazis. Supongo que el cabreo de Grande-Marlaska sería de los que hacen historia. Y hasta es posible que esté cabreado, ya que, no satisfecho con lo dicho, Iglesias también considera que los agentes “persiguen” a la gente de color, como señaló uno de los integrantes de su lista. Vamos, que no se sabe por qué Podemos está en el Gobierno.