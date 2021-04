O cambadés Juan Galiñanes é todo un creador de soños a través da súa cámara. Moitos son os premios que acadou desde que comezou a súa traxectoria profesional nun sector no que só os mellores son capaces de manterse no primeiro nivel. Juan Galiñanes é un deses e o máis importante de todo é que sempre ten un oco para colaborar cos seus veciños e aportar todo o talento para a promoción do O Salnés e do conxunto de Arousa. Moitas grazas, Juan e parabéns tamén para ti polos teus éxitos.