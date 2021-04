Detenido un asaltante del Capitolio tras presumir de ello en una aplicación de citas

Los servicios de seguridad estadounidenses han detenido a un participante en el asalto del Capitolio de Washington el pasado 6 de enero después de que presumiera de haber irrumpido en el parlamento de EEUU durante una conversación en una aplicación de citas, informaron este viernes medios locales.





"Irrumpí en el Capitolio. Conseguí entrar hasta el salón Statuary", escribió en la red social de ligues Bumble el acusado Robert Chapman, también conocido como Robert Erick y residente de la localidad neoyorquina de Carmel, según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) citados por el canal CBS de Nueva York.





Sus supuestas hazañas no parecieron convencer a la mujer con la que conversaba, que le dijo: "No congeniamos". "Supongo que no", le respondió Chapman, cuya fanfarronería si sirvió para que FBI lo identificara.





La interlocutora denunció su frustrada cita ante las autoridades y les entregó un pantallazo de la conversación acompañado de la foto de perfil del hombre, tras lo que los agentes revisaron las imágenes de las cámaras de vídeo que llevaban acopladas el día del asalto las fuerzas de seguridad, informó CNN.





Además, dieron con otra foto de Chapman publicada por una conocida suya en la red social Facebook y varias instantáneas que lo situaban dentro del Capitolio, publicadas por él mismo en esa plataforma con un perfil bajo el nombre de Robert Erick.





La policía asegura que el acusado, que se enfrenta a cuatro cargos menores incluyendo uno de conducta turbulenta en el área del Capitolio, admitió haber entrado en las instalaciones gubernamentales.





En la orden de arresto del FBI no se hace ninguna alusión a que Chapman pertenezca a grupo alguno y se limita a acusarlo de entrar y permanecer en un edificio sin permiso y de intentar impedir o interrumpir el funcionamiento de los asuntos gubernamentales.