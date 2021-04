A carreira deportiva de Gustavo César Veloso vai ligada á traxectoria de Diario de Arousa. Cando o ciclista vilagarcián percorría as estradas como profesional, o xornal sacaba á luz os seus primeiros números. Desde aquela contamos todos os seus éxitos, como as victorias da Volta a Catalunya, da etapa da Volta a España ou as consecucións das súas Voltas a Portugal, entre outros. Veloso é un exemplo de profesionalidade e de paixón polo que se fai e de aí a súa traxectoria. Grazas e moita sorte.