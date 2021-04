Vecinos del centro denuncian falta de control y dejadez en el servicio de recogida de basura

“É unha imaxe lamentable e máis en plena pandemia e na situación sanitaria na que nos atopamos”. Con estas palabras se refieren los vecinos del centro de Vilagarcía a la situación del servicio de recogida de basuras en la localidad. Contenedores llenos, bolsas de la basura fuera y tiradas por la acera y unos recipientes que, al menos en determinados puntos de la localidad, se muestran insuficientes. “É incrible que nun simple paseo polo centro te poidas atopar con esta imaxe tanto na Baldosa como en López Ballesteros, por exemplo”. Y es que denuncian que la acumulación de basura no solo es una mala imagen, sino que es un foco de infección y de malos olores. “Non sei se é porque non recollen o lixo todos os días ou porque os colectores son insuficiente para a xente que bota alí os residuos”, explica un vecino muy indignado por la situación. Lamentan que es un problema que está “enquistado” y que, de hecho, “evidenciouse co tema dos colectores subterráneos, que foron unha auténtica chapuza”.





Pese a que consideran que el problema de la basura acumulada sin control en los contenedores no debe ocurrir nunca, entienden que “menos na época de pandemia que estamos vivindo porque é un foco de insalubridade”. Entienden que desde el Concello tienen que habilitar otros mecanismos que sirvan para evitar este descontrol y, sobre todo, impedir que las bolsas de basura que no caben dentro de los recipientes sigan esparcidas por las aceras o por la propia calzada. “Non entendemos como pode estar pasando isto nunha cidade, de verdade”, manifiestan.





Cabe recordar que el servicio de recogida y limpieza en Vilagarcía lleva años prorrogado a la espera de que se saque el nuevo pliego para la licitación.