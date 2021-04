A Pobra y O Grove salen del máximo nivel de restricciones, en el que sigue Vilanova

La reunión del Comité Clínico que asesora a la Xunta para la gestión de la pandemia supone de nuevo cambios en el mapa de restricciones de las comarcas arousanas. Salen del nivel máximo A Pobra y O Grove, que podrán abrir sus terrazas y recuperan la movilidad tras una mejoría en sus datos; mientras que Vilanova se mantiene, tras solo unos días de aplicación. No hay cambios en el resto. O Grove y A Pobra se pasan al nivel alto, en el que también están Ribeira, Ribadumia, Meis y Meaño; mientras que Vilagarcía, Sanxenxo, Cambados y Rianxo se encuentran en el nivel medio. El resto de municipios de O Salnés y Ulla- Umia están en el nivel medio- bajo de restricciones, al igual que la mayor parte de los concellos gallegos.





En cuanto a la evolución durante la jornada de ayer, hubo una subida, aunque mínima, en casi todo O Salnés. El mayor incremento se da en Cambados, con tres casos más y un total de 29; seguido de Sanxenxo, con dos más y 21 en total. Vilagarcía, Vilanova y A Illa suman uno cada uno y tienen 65, 40 y 5, respectivamente; mientras que O Grove y Ribadumia se mantienen en 36 y 16 y Meaño baja uno y tiene 13.





La mayor parte de la comarca de Ulla-Umia no registró casos en los últimos siete días, con la excepción de Caldas donde, en todo caso, la incidencia acumulada es muy baja. En O Barbanza, la incidencia acumulada a catorce días está por encima de los 150 casos por cada cien mil habitantes en Ribeira y A Pobra, pero tanto este marcador como el número de contagios detectados baja considerablemente a una semana





Más presión hospitalaria

En el conjunto del área sanitaria de Pontevedra- O Salnés se percibe un incremento de la presión hospitalaria, con cuatro ingresos en planta más que el lunes y un total de 22, mientras que en la UCI de Montecelo sigue habiendo cinco camas ocupadas. En cambio, el número casos activos bajó a 458, 27 menos que el día anterior. En la de Santiago- O Barbanza hay 347 casos, 19 ingresados en planta y 5 en la UCI.





Sin aulas cerradas

En cuanto a la situación de los centros educativos arousanos, se registra una notable mejoría con respecto a semanas anteriores. Para empezar, no hay ninguna aula cerrada y, aunque se registran casos, en la mayor parte no van más allá de dos. Solo sube esta cifra el Becerra Malvar, de Ribadumia, y el colegio de Palmeira, en Ribeira, con cuatro positivos cada uno; en cuanto al resto de centros de la capital barbanzana, Heroínas de Sálvora tiene , el Félix Muriel y la Escuela Infantil tienen uno; en A Pobra hay un caso en el Monte Carmelo y dos en Salustiano Rey; y Boiro y Rianxo registran uno cada uno en el Espiñeira y el Félix Muriel; en Ulla Umia, hay un caso en el Progreso, de Catoira y otro en el Santa Lucía, de Moraña; en O Salnés, O Grove tine dos casos en Rosalía de Castro, Monte da Vila y Vallen Inclán y uno en As Bizocas; Sanxenxo registra un positivo tanto en Cruceiro como en la escuela infantil de Aios; Vilagarcía registra dos contagios en el Sagrada Familia y en el IES Bouza- Brey, mientras que el Arealonga, el Centro de Educación Especial y el Vagalume tienen uno cada uno. Vilanova tiene ocho casos repartidos por San Roque (2), Faro das Lúas (2), Julio Camba (2), Viñagrande (1) y el IES A Basella (1).