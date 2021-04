La Xunta renovará en verano por 370.000 euros las cubiertas de tres edificios del IES de Vilalonga

La Xunta de Galicia anunció ayer la licitación de las obras para renovar las cubiertas de tres edificios del IES de Vilalonga, con un presupuesto base de 370.000 euros.





La intención es que las actuaciones puedan dar comienzo a principios de verano, para así poder ejecutarlas fuera de la temporada académica, incrementando la seguridad y reduciendo incomodidades.





Los trabajos se harán sobre el edificio principal, sobre un inmueble que acoge un aulario y salón de actos y sobre el recinto del gimnasio. Son cubiertas que “presentan diversas patoloxías por mor do paso do tempo e do sistema construtivo empregado no seu día, que provocan desprendementos e filtracións”, indican desde la administración autonómica. Además, la recogida de pluviales está también deteriorada, con lo que se producen vertidos y goteos por las fachadas.





Las obras permitirán la reparación y sustitución de los tejados, comenzando por el reconocimiento de las estructuras y siguiendo por su desmontaje, instalación de nuevos paneles, de chapa de acero galvanizado con rellenos de espuma y sistemas de aislamiento térmico. Los techos se sustentarán sobre viguetas de hormigón sobre tabiques de ladrillo.





Nuevo módulo

En la visita de ayer participaron el delegado de la Xunta, Luis López; el jefe territorial de Educación, César Pérez, y el alcalde. Telmo Martín agradeció la inversión y aprovechó la ocasión para solicitar a la Xunta crear un módulo de formación en Mecánica Náutica, que se sumaría a los otros dos que ya se imparten en el centro.