El Gobierno pobrense da por hecho que no se celebrarán las fiestas del Carme dos Pincheiros y Nazareno

El Ejecutivo local da por hecho que este año no se celebrarán las fiestas del Carme dos Pincheiros y del Nazareno, pese a que las respectivas comisiones organizadoras aún no se han pronunciado al respecto, pues todavía quedan varios meses para esas citas y se desconoce cual será la situación de la pandemia. Así se pudo deducir de la aprobación por unanimidad en el pleno extraordinario que se desarrolló en las últimas horas del jueves de un crédito extraordinario por importe de 69.000 euros, cantidad que se corresponde con la aportación económica municipal por un convenio con la Xunta -recibió previamente su aprobación- para ayudas a la hostelería afectada por cierres debido a la pandemia. El Gobierno local indicó que la procedencia de ese dinero será la prevista para destinar a subvenciones de esas fiestas (16.000 y 19.000 euros, respectivamente), 12.500 euros del alumbrado de esas celebraciones, ante la previsión de que no se celebren, y otros 21.500 euros del ahorro en alumbrado público.





El segundo crédito extraordinario que también salió adelante con el respaldo de todos los integrantes de la corporación municipal, fue por importe de 36.300 euros, que también proceden del ahorro en alumbrado público y que se destinarán a financiar programas de asistencia del área de Servizos Sociais, uno de atención familiar en entornos de riesgo y para pagar al equipo de apoyo social comunitario para personas en situación de vulnerabilidad y sus familias. Otro asunto que contó con el respaldo unánime de los 13 concejales fue la modificación del precio público por la prestación del servicio de rutas turísticas en velero, que resulta deficitario y para tratar de evitar esa situación se subió el precio a 12 euros y sólo funcionará en doce días en la campaña estival con 4 viajes por jornada con nuevos horarios.





Lo mismo sucedió con la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por terrazas hosteleras, por lo que estarán exentas de su abono. En este asunto, el PP solicitó que se bonifique o suprima el pago de otras tasas, pero su propuesta no logró su objetivo. Además, salió adelante con ese mismo resultado la propuesta de la Cofradía de Pescadores para demandar la eliminación de las modificaciones del reglamento de control europeo con respecto a la flota artesanal.





Las diferencias de criterio entre el gobierno local y la oposición saltaron en las tres mociones de los populares, que no salieron adelante, y que solicitaban la recuperación del deporte en la localidad, concesión de ayuda nominativa a las entidades de Cáritas en O Caramiñal, O Castelo y San Isidro y sobre la deficiente conservación de medio centenar de carreteras municipales. El Ejecutivo local sacó adelante, aunque con el voto en contra del PP, la modificación del precio público por asistencia a cursos de monitorado de tiempo libre y el convenio con Augas de Galicia sobre explotación de la EDAR, que seguirá sin costarle dinero alguno a los pobrenses.