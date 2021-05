Eva López: “Los goles son fruto del buen momento del equipo”

Si Eva Dios es la futbolista arousana de moda esta temporada, por su llegada a Primera División Iberdrola completamente consolidada en el Deportivo Abanca, otra Eva, López, se está destapando como goleadora en Primera Nacional en las filas del Umia. La futbolista de Armenteira, que hace apenas dos semanas cumplió 21 años, lleva 16 tantos. La mitad en la fase de la permanencia con dos “hat-tricks” incluidos, el último el domingo en Santillana de Mar.





La explosión de Eva López esta temporada es incuestionable. No solo en cifras, también en su incidencia en el juego de ataque del equipo de A Bouza gracias a su velocidad y sus regates que sortean cualquier defensa. Su rendimiento está directamente relacionado con la remontada en la clasificación de su equipo, invicto en esta segunda fase y con el objetivo más cerca.





La pasión futbolera de su padre la aficionó desde pequeña a la pelota, empezando en las categorías inferiores del Armenteira. Tras su etapa infantil pasó al Atlético Arousana, club en el que estuvo dos temporadas a caballo entre el filial y el primer equipo, pero optó por marcharse “porque no encontraba mi lugar, había un equipo muy bueno y yo no dejaba de ser una niña”.





Hace más de cinco temporadas recaló en el Umia, ya en la máxima categoría autonómica, y allí a las órdenes de Moisés Campos, un entrenador con el que repetía, siguió su evolución. El técnico carrilexo la utilizó como centrocampista ofensiva, una mediapunta “de último pase, no una goleadora”. Con el salto a Primera Nacional y la llegada de Tino Buján al banquillo, Eva López pasó a jugar más cerca del área. “Tino cambió las posiciones y el sistema de juego, empecé a jugar de delantera en la segunda vuelta y marqué varios goles”. La pandemia finalizó anticipadamente el curso y en el actual llegó el vigués Edu González al banquillo, que la situó como extrema para aprovechar su velocidad y sus desmarques. El actual entrenador, Jorge Quintana, apuesta por Eva como referencia ofensiva, donde ella se siente “más libre y más cómoda”.





Nunca había marcado tantos goles como esta temporada. “El gol vale mucho en el fútbol, pero en mí caso es fruto del buen momento en el que está el equipo, ahora mismo estamos en un nivel alto, acabamos invictas la primera vuelta de la fase de permanencia”, explica la futbolista.





Eva López otorga mucho mérito a sus compañeras, imprescindibles para generar ocasiones. Explica su racha goleadora gracias a “tener al lado jugadoras como Míriam Domínguez, con la que llevo jugando mucho tiempo, o Nati, que son de último pase y con las que me entiendo muy bien, saben cuando tienen que darte un balón al pie y cuando al espacio”.





El Umia es quinto con 28 puntos en 21 partidos, está fuera de descenso, pero tiene cerca al Sporting de Gijón B y al Llanera. “Ahora mismo tenemos que seguir con los pies en la tierra, estamos en una dinámica muy buena y este es el camino a seguir, si continuamos trabajando como ahora el equipo va a seguir en la categoría”.





Los números de la joven delantera no pasan desapercibidos para clubes de superior categoría, pero de momento ninguno ha llamado a su puerta. “Yo estoy centrada en acabar la temporada y lograr la salvación, después ya se verá. Este año es verdad que cogí un montón de confianza, pero ya tendré tiempo a pensar si lo que me conviene es seguir asentándome en esta categoría o pensar en otras cosas si es que llegan”. La progresión de Eva López tiene como factor clave los consejos diarios de una compañera a lo largo de los últimos años, según explica ella misma. “Míriam Domínguez, capitana, compañera y amiga, me ha ayudado mucho a crecer como jugadora, me ha enseñado muchísimo. Cosas técnicas que a veces en el fútbol no se les da importancia pero que te pueden hacer ganar un balón o tener toda la visión del campo, son pequeños matices que te hacen mejor jugadora”. Con 21 años no está claro su techo.