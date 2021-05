Las escuelas de fútbol base del Portas y del Romai estrenan el césped artificial de A Rapeira

El alcalde de Portas, Ricardo Martínez, supervisó ayer la finalización de las obras de sustitución de la hierba sintética del campo de fútbol municipal de A Rapeira. La mejora permitirá a los equipos de la localidad disponer de unas instalaciones deportivas de última generación. Los primeros en estrenar el nuevo césped serán los niños y las niñas de las categorías inferiores de las escuelas de fútbol del Portas y del Romai, que estos días realizarán sus entrenamientos en el nuevo terreno de juego.





La obra, que cuenta con la financiación del Plan Concellos de la Diputación, salió a licitación con un presupuesto de partida de 170.146 euros y fue adjudicada a Obras y Pavimentos Especiales S.A. que ofreció una rebaja de 13.526 euros sobre el precio de salida.





Ricardo Martínez mostró su satisfaccion porque ya estén terminadas las obras y manifestó que “deste xeito teremos o campo listo para a práctica deportiva no caso de que as novas condicións sanitarias permitan o seu uso en toda a súa plenitude e se se recuperan as competicións nas distintas categorías”. El regidor conservador recordó también que “se cumpre o compromiso de renovar estas instalacións deportivas que tiñan completamente esgotada a súa vida útil despois de tanto tempo de intensa actividade”.