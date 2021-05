Triunfo con remontada del Viajes InterRías para mantener vivo su sueño

El Viajes InterRías FF venció ayer en el campo de Santa Ana de Tanos (Torrelavega) al filial del Racing B y mantiene intactas sus opciones de pelear por el título de Primera Nacional. El equipo de Luis Treviño remontó el tanto a balón parado de Naara y lo hizo con goles de Connie y Tania Esperón. Fue un ejercicio de control de la situación de las visitantes, que apenas concedieron ocasiones y encontraron bastantes situaciones para hacer daño a su rival a través de la banda izquierda con Lola, que hizo un gran partido.





El Viajes InterRías FF tuvo el control del juego desde el inicio y dio un par de avisos, el más claro en un centro de Mery desde la izquierda que casi marca Connie, su compañera de ataque ayer. En el primer acercamiento de las locales, en una falta desde la frontal que sacaron en corto, el balón acabó en córner. En el saque de esquina lanzó Gabri al corazón del área pequeña y marcó de cabeza Naara mediada la primera parte.





El equipo de Luis Treviño dio respuesta cinco minutos después en una internada de Lola con centro abajo al primer palo donde apareció Connie para tocar lo justo y sorprender a la portera local Edurne. El 1-1 dio más tranquilidad al Viajes InterRías FF, al que solo le faltó algo más de mordiente para aprovechar los servicios a balón parado que puso Antía Delgado.





Al inicio de la segunda parte el 1-2 nació en otra acción de Lola por la izquierda, puso el balón por abajo al borde del área, Connie se adentró y centró atrás, Mery dejó pasar y Tania completamente sola en el segundo palo no perdonó. Con ventaja en el marcador el Viajes InterRías FF tuvo la situación bastante controlada, aunque eso no evitó que el filial tuviese su gran ocasión para empatar en un mano a mano de Laura Viñas en el minuto 63, la internacional sub 19 remató a media altura de zurda entrando en el área y rechazó muy segura la portera Isa Martín. El Viajes InterRías FF regresó de Cantabria con una justa victoria, la segunda en esta fase, por lo que se sitúa provisionalmente tercero tras el triunfo del Oviedo B ayer sobre el Deportivo B, una vez que la Federación ha aplazado el duelo entre el Gijón FF y el Victoria por un positivo covid en el club coruñés.