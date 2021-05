Anna Jarque: “En mis cuentos quiero preservar esas historias que van de abuelos a nietos”

Es catalana, pero desde muy pequeña visitaba Galicia y con 15 años se instaló en tierras gallegas en donde se quedaría ya para siempre “al enamorarme”. Vilagarciana de adopción Anna Jarque se reconoce una “apasionada de la cultura celta y de las leyendas que tiene esta tienda”. Fue esta pasión la que la llevó a escribir cuentos que ella misma ilustra y que busca ahora editar a través de una campaña de crowfunding en Verkami para que su “Dani y A Lagoa da Serpe” sea una realidad editorial.





Escribes tus propios cuentos y también los ilustras. ¿De dónde te viene esta aficción?

Siempre he sido muy creativa y desde pequeña escribía cosas. Hace dos años estuve enferma y como soy un culo inquieto me lancé a este proyecto. Siempre he tenido facilidad para inventarme cualquier historia, de hecho mis amigas siempre dicen que soy como “un hada” para los niños.





El cuento de “Dani y A Lagoa da Serpe” bebe de las leyendas y tradiciones orales gallegas...

Sí. Siempre he sido una apasionada de la cultura gallega y de sus leyendas. De pequeña estaba obsesionada con las historias de Merlín y las nieblas de Avalon y la primera vez que vine a Galicia con mis padres mi sensación era precisamente que me trasladaba a esos cuentos. Me gusta pasear y conocer las historias de tradición oral, que se contaban de abuelos a nietos y fue descubriendo que hay muchísimas leyendas de maldiciones, de hadas y duendes que es una pena que se pierdan.





¿Crees que los tiempos van encaminados a que se pierda esa tradición oral?

Te sorprenderías de los pocos cuentos que hay para niños sobre la tradición o cultura gallega y es una pena, porque es riquísima. Hay cosas, sí, que están escritas pero que curiosamente poca gente las conoce. Por eso yo con mi proyecto y con este primer cuento veo una forma de transmitir a los niños ese valor añadido de preservar lo que se contaba de forma oral.





Buscas apoyo para “Dani y A Lagoa da Serpe”, pero... ¿Hay más historias?

Cada cuento va con el mismo hilo conductor, que es el personaje de un niño que creció con las leyendas que le contaba su abuela. De mayor decide descubrirlas por sí mismo. Este primer cuento que es el que quiero editar es una leyenda de un lago glacial próximo a Pena Trevinca, en A Veiga.





¿Cómo va la campaña para poder hacer realidad este cuento?

Pues ahora estoy con la campaña de promoción, de dar a conocer el proyecto. En a plataforma la campaña en sí misma dura solo 40 días y te lo juegas todo ahí. Si consigues el propósito pues bien y sino, pues nada. Cuantos más seguidores consiga durante esta precampaña pues cuando empiece la campaña deberá arrancar con más fuerza.