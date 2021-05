Anna Sarkisova: “La historia armenia me hizo expresar el dolor a través de la música”

La pianista Anna Sarkisova fue reconocida internacionalmente por su capacidad para conectarse emocionalmente al instante con el público, mientras demuestra una técnica virtuosa y una alta musicalidad. Sarkisova actuó en numerosos escenarios famosos de las capitales culturales del mundo, en países como Austria, Alemania, Italia, Rusia, Francia y Estados Unidos. Los críticos destacan de ella la pureza de su tono, su poderosa capacidad técnica y profunda interpretación.





Anna Sarkisova nació en Armenia y comenzó a tocar el piano a edad muy temprana. Debutó con la orquesta con tan solo ocho años y en su extensa trayectoria ha ganado concursos internacionales y trabajado con músicos de la talla de Rudolf Kehrer, Oxana Yablonskaya, Leonid Brumberg o Paul Badura- Skoda, entre otros.





Ahora llega a Vilagarcía en el marco de su gira por toda Galicia y del trece aniversario de O Faiado da Memoria y ofrece mañana un concierto gratuito en el Auditorio.





Llega a Vilagarcía en el marco de una gira por toda Galicia, ¿cómo está notando la conexión con el público gallego? ¿Cuáles son sus sensaciones sobre la gira que está realizando?

Estoy muy contenta de que Galicia esté permitiendo conciertos con público real. He estado por causa del covid alejada del público mucho tiempo y ahora ver que la gente está nuevamente interesada en asistir a presentaciones en vivo, me hace muy feliz. Ha habido un poco de miedo en todos nosotros. Los músicos tuvimos miedo de que después de la pandemia las cosas fuesen en otra dirección y que los conciertos públicos no volviesen nunca a ser lo mismo, pero veo que la gente no quiere eso y poco a poco regresan los directos. El público gallego ha sido muy cálido y amable hasta ahora.





Empezó a tocar siendo muy pequeña, ¿cómo descubrió que lo suyo era el piano?

Empecé a los cinco años. Mi madre es música y siempre ha habido música a mi alrededor. Cuando comencé a tocarlo, era evidente que quería ser pianista. Ni siquiera recuerdo haber tomado esa decisión. Eso fue muy natural, por sí solo. Nunca recuerdo mi vida sin verme en el piano.





Procede de un pueblo que sufrió una historia muy dura, ¿imprime eso carácter a la hora de tocar?

De hecho, los armenios experimentaron muchas pérdidas y, aunque somos una nación pequeña, hemos sufrido mucho a lo largo de la historia. La música tiene mucho que ver con el dolor humano y conocemos el dolor. Pero, a pesar del gran dolor, descubrimos la fuerza y la victoria del alma humana. La historia de mi pueblo me hizo sentir más profunda y contribuyó a expresar mi sentimiento y el dolor a través de la música.





En sus conciertos se nota mucha implicación de todo el cuerpo, ¿se prepara físicamente de alguna manera antes de salir a actuar?

Sí lo hago. Tengo alguna preparación física, además de intentar relajar mi cuerpo antes de los conciertos.





Conocerá usted la música tradicional gallega, ¿se planteó alguna vez tocarla al piano?

Mi marido me introdujo en la música folclórica gallega. Es hermosa y definitivamente consideraría aprender, si existen algunos arreglos para piano. Mis hijas son mitad gallegas y haría cualquier cosa por acercarme a esta hermosa cultura.





¿Qué les diría a la gente que no es muy aficionada a la música clásica o que nunca fueron a un concierto?

Uno debe asistir al menos a un recital de música clásica a lo largo de su vida. En él se pueden descubrir cosas que nunca antes había sentido.