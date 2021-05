Crespo y Franco Quintáns, un equipo artístico con Carril de nexo

Los dos son de Carril y lo llevan con orgullo. Vecinos que comparten algo más: Se dedican al difícil mundo del arte. Una, cultiva el oído. La obra del otro entra por los ojos, aunque también por el tacto. Ahora unen fuerzas, convencidos de que es el mejor modo de luchar contra la pandemia y sus efectos en el maltratado mundo de la cultura.



“Las dificultades se multiplicaron muchísimo”, explica Loli Crespo, que grabó un disco, “Saudades d’alborada” en pleno auge del virus, con toda Galicia perimetrada. “Incluso para grabar no se podía hacer en todos los sitios”, recuerda la soprano carrilexo. Tomarse un café en un descanso, un lujo circunscrito a la máquina del estudio. “A mí me cancelaron muchas bodas en 2020. Pensé que se harían en 2021 y fue peor”, explica Franco Quintáns. Frente a la adversidad, el reconocido diseñador optó por reiventarse. Sacó una línea de hombres, con venta online, y trabaja también uniformes personalizados para empresas.





En unos momentos tan delicados para la cultura como son los actuales, hay quien prefiere hacer piña. Esa es la máxima de Loli Crespo, que en su nuevo disco tira de la colaboración de Franco Quintáns. Ambos llevan a Carril allá donde van.





Cuando su vecina Loli Crespo lo llamó para colaborar con ella, lo primero que quiso es saber más. “Me pareció muy divertido y me hizo mucha ilusión”, reconoce el diseñador, que destaca por tener siempre muy en cuenta en sus diseños los elementos de la naturaleza y el entorno en el que nació. No iba a ser menos en el caso de los ideados para la soprano, que ya en la presentación del disco lució un vestido en azul intenso que emula al mar anocheciendo en Portugalete.







Letras Galegas



Pero será el lunes el día grande, coincidiendo con la conmemoración de las Letras Galegas. Carril escuchará la voz de la soprano cantar a la Rosalía que quiso despedirse del mundo mirando a Cortegada. Sobre el escenario, lucirá un top de pedrería en azabache, con bordado tradicional, con una falda de capas de tul rojo y negro, emulando a los mantelos del baile regional. Aún hay un tercer diseño con una falda de terciopelo negro. “Es muy importante vestirse bien y sentirse segura sobre el escenario”, reconoce Crespo. “Una característica de mi trabajo es que siempre llevo la tradición gallega a todas las pasarelas”, apunta Franco Quintáns. Ambos unen imagen y sonido en un disco dirigido por Javier Jurado, cuya investigación musicológica sirve de base para el repertorio, que incluye la zarzuela vilagarciana “Lenda de Montelongo”.



El concierto será a las 13 horas en la Praza da Liberdade, con Alejo Amoedo al piano, y contará con la asistencia del periodista José Luis Blanco Campaña. Xunta y concellos de Vilagarcía y Cambados colaboran con el disco.