El BNG también pide la dimisión de la concejala del PP de Ribeira "envolta" en una fiesta privada con menores de edad

La celebración de una fiesta privada en un local hostelero que lleva cerrado varios meses y que es propiedad de una concejala del PP de Ribeira sigue provocando reacciones. Tras las peticiones del grupo municipal del PBBI y del partido político local IPdeR para que dimita dicha edila, ahora es el BNG el que exige esixe la dimisión de la concejala popular "envolta" en la celebración de esa "macrofesta" con menores. Desde la formación frentista remitieron un comunicado en el que indican que "ante os feitos acontecidos na noite -sucedio a media tarde- de onte, na que unha concelleira do Partido Popular se viu inmersa na celebración dunha macrofesta con máis de medio cento de menores de idade, o BNG esixe que se depuren todas as responsabilidades e se proceda ao cesamento da concelleira á fronte das súas funcións e responsabilidades no goberno municipal do Concello de Ribeira".





Los nacionalistas riveirenses señalan que teniendo en cuenta la situación epidemiológica de Ribeira, moviéndose entre los límites del nivel extremo de restricciones, lo que acarrearía el cierre perimetral y el cese de la actividad hostelera, "desde o BNG mostramos a máxima repulsa ante unha conduta irresponsable e insolidaria para a veciñanza e os negocios da localidade". Su portavoz municipal, Xosé Antonio Vázquez Cobas recriminó que “non é responsable que nun momento de restrición tan grande e ao borde do feche perimetral, teñamos a unha concelleira do goberno local organizando macrofestas incumprindo todas as normas e por riba con menores de idade”. E indicó que los representantes públicos deben mostrar "actitudes exemplares", tanto en su vida pública como privada, especialmente en aquellas personas que asumen responsabilidades de gobierno en el ámbito social.