La Xunta inicia labores de limpieza y conservación de las sendas laterales del puente de A Illa

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta de Galicia acometió ayer actuaciones de acondicionamiento y conservación en las franjas de protección y sendas peatonal y ciclista de los márgenes del puente de A Illa, en la carretera autonómica PO-307.



El delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López, visitó ayer la zona, acompañado del alcalde, Carlos Iglesias. El regidor explicó que, tras la acogida de esta demanda para mejorar la seguridad del puente, ambas administraciones se emplazan ahora para una futura reunión en la que seguir planteando otras actuaciones viarias necesarias en la localidad. Fijar el cuándo del encuentro queda pendiente para después de Fitur.





Las actuaciones ejecutadas ayer se prolongaron a lo largo de los 1.980 metros del puente. Se trató de la eliminación de hierbas, maleza y limpieza, trabajos efectuados por personal y maquinaria del equipo de conservación de carreteras autonómicas, correspondiente a la zona de Pontevedra Norte.







Petición atendida



El propio delegado reconocía que las labores parten de una petición cursada la semana pasada por el regidor y “responden ao interese da Xunta de actuar do xeito máis áxil posible ante as solicitudes propostas polas administracións locais no marco da colaboración institucional que temos en Galicia e do compromiso absoluto que despregamos cos concellos”, manifestó. Es en esta buena sintonía en el marco de la que se proyecta ese próximo encuentro para hablar de otras actuaciones en infraestructuras viarias.



López indicó que espera que el puente “quede en óptimas condicións e mellore a súa imaxe e estado, xa que se trata dun punto de paso moi emblemático e que é moi empregado por veciños e turistas, que agardamos que comecen a chegar en maior número, para favorecer a reactivación”.









Comienzan los trabajos para habilitar el nuevo aparcamiento disuasorio en O Bao El alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, confirmó que ayer mismo comenzó la llegada al aparcamiento de O Bao de la maquinaria de obra con la que desarrollará ya la transformación de esta bolsa de estacionamiento, a la entrada de la localidad insular.

El contrato para la ejecución del proyecto de creación del llamado aparcamiento disuasorio en O Bao ha sido adjudicado en favor de la empresa Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa SL, por importe de 270.750 euros y con un plazo de ejecución de dos meses.

Se trata de una de las iniciativas contempladas dentro del gran proyecto del Concello para promover una movilidad urbana sostenible, en la apuesta por la transición de A Illa hacia fuentes de energía limpias. El objetivo de este aparcamiento disuasorio es conseguir que la mayoría de visitantes que se acerquen a A Illa opten por dejar el coche o vehículos a motor particulares en esta área de estacionamiento. Desde aquí, se podrán mover por el resto de la localidad apostando por otros medios, como la red de bicicletas públicas que también se incluyen en otro contrato, dentro del mismo plan de movilidad urbana sostenible.