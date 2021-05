Javier Sampedro trasmite a Ruiz su disposición para sustituir a la edila que dimite por la fiesta ilegal

Hace un par de años que Javier Sampedro Ageitos, propietario de la panadería Forno de Castiñeiras, se quedó a las puertas de entrar como concejal en la actual corporación municipal ribeirense, pues iba de número 10 en la lista del Partido Popular, que obtuvo nueve representantes en el salón de plenos. Sin embargo, la dimisión de Ana Ruiz Reiriz, segunda teniente de alcalde de Manuel Ruiz y edila de Servizos Sociais, Promoción social, Igualdade e Diversidade, con dedicación parcial del 75%, tras verse salpicada por la polémica de una fiesta ilegal en un local del que es copropietaria en la Rúa Cervantes, le abre las puertas de convertirse en representante de los vecinos de Ribeira en el Ayuntamiento.



El alcalde ribeirense aguardó hasta ayer por la mañana para contactar con Javier Sampedro para decirle que, al ser el siguiente en la lista electoral, le corresponde entrar en la corporación municipal. Antes de ese momento, él reconoce que estaba “indeciso” sobre su futuro, pues nadie le decía nada sobre su situación. Pero, nada más preguntarle, su respuesta fue “lo que haga falta, Manolo”. Fue la misma que le dio hace algo más de dos años, cuando llegaron las pasadas elecciones locales. Además, de ese momento, recuerda que le llamó Ruiz Rivas y le dijo que llevaban 4 o 5 años que el partido no tenía ni representación, ni concejal en la parroquia de Castiñeiras, y fue cuando le preguntó qué le parecía ir en la lista de los populares, y no dudó en decirle que contase con él.





Sampedro Ageitos, que por ahora no sabe las delegaciones que le asignará el alcalde, indica que fue deportista y que le gustan mucho la playa y el monte, y que las personas mayores se le dan bien. Se declara como un “gran amante de Ribeira, me gusta”, Y añade que aunque a los 23 años ya había dado la vuelta al mundo, de la que recuerda su paso por Brasil, Venecia, Estambul o Hong Kong, entre otros, “he vuelto pues como Ribeira no hay otro sitio, basta con admirar la maravilla de paisaje que se puede ver desde delante de mi casa en O Touro”.



Javier Sampedro manifestó que el hecho de que entrase en el Partido Popular se lo debe a su madre, “que era muy activa con las Amas de Casa y también con el PP. Al morir ella, Manolo se portó muy bien y yo le llamé para darle las gracias”. De su vinculación con la parroquia a la que representará a partir de ahora señaló que “aunque soy natural de O Touro, estoy viviendo en Castiñeiras por cuestiones laborales y el colegio”. Sobre la labor que vienen desarrollando sus compañeros, incluida Ana Ruiz, dice que “estoy viendo que están haciendo un gran trabajo, como cuando les avisé de cosas que había que arreglar, e incluso le dije al alcalde que si yo duermo poco, él nada. Está en todo, vale para eso. Hay un gran trabajo hecho y una programación”, subrayó Javier Sampedro Ageitos.