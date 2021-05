Podemos reprocha al gobierno local su “falta de seriedade” con la ampliación de la piscina

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila acaba de registrar una pregunta para que el gobierno local explique cuándo tiene previsto sacar nuevamente la licitación del proyecto de ampliación de la piscina.

El acta del 3 de mayo de la Xunta de Goberno recoge que el concurso quedó “deserto” por falta de ofertas. “Que a licitación dun proexto desta entidade quede deserto é a consecuencia da chapuzada e improvisación do goberno local”, indica la concejala de Podemos, María de la O Fernández González, que no muestra sorpresa por el resultad ya que “o prazo para presentar propostas abriuse o día 6 de abril e remataba o 21 do mesmo mes, sen que apenas se informase previamente”.



Para Podemos, es un proceso muy diferente al de las piscinas de la playa en el que el ejecutivo, señalan, “fixo todo un despregue comunicativa”. Además, desde la formación morada consideran que una licitación con un precio de salida de 99.425 euros “debería ser o suficientemente atractivo para que existiran varias ofertas”.

“O PSOE tenos acostumadas a un continuo autobombo, comunicando cada novo proxecto repetidas veces. Non obstante, no relativo á ampliación da piscina parece que se esqueceran da súa promesa electoral ata que llo recordamos dende Podemos”, dice Fernández, que pide agilidad en el nuevo proceso y más “transparencia”.