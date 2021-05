La comarca de O Salnés se presenta en Fitur como el origen de todos los caminos y lanza dos nuevas propuestas

La Mancomunidade de O Salnés presentó ayer en Fitur su nueva marca “El Origen de todos los Caminos” que con su propia rosa de los vientos, engloba las ofertas turísticas de la comarca relacionadas con el Camiño de Santiago como son la Variante Espiritual, la Ruta del Padre Sarmiento, Navega o Camiño y las dos nuevas propuestas anunciadas en la feria turística más importante de España, “Camiño á Orixe” y “Escapada á Orixe”.





Estos dos nuevos productos buscar situar a la Ría de Arousa y la comarca de O Salnés como un destino de obligada visita al ser el origen de todos los caminos que llevan a Santiago. Para ello, la propuesta de la Mancomunidad es invitar a los peregrinos a que desde Compostela cojan el tren que en tan solo 19 minutos les deja en Vilagarcía desde donde podrán visitar la comarca y seguir los pasos de los restos del Apóstol por la Traslatio.





En su presentación dentro del stand de Galicia, la Mancomunidade, encabezada por la presidenta Marta Giráldez y el gerente Ramón Guinarte, presentó dos videos sobre la Variante Espiritual y El Origen de todos los Caminos. Esta vez, con un formato diferente, un video más emocional, con el que despertar sentimientos y que muestre “un aprendizaje que debemos descubrir en nuestro camino, un aprendizaje de vida”, destacó Guinarte. Además, también se proyectó la experiencia de los primeros peregrinos que, tras llegar a Santiago de Compostela, se han aventurado a descubrir el “Camino á Orixe”, Floreano y Monchiña, los entrañables personajes de Gogue.





Por su parte, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, arropó esta propuesta turística de “una comarca que está en constante movimiento para actualizarse y ofrecer al mundo lo mejor de esta tierra con una propuesta con la que indagar en los secretos que se esconden en la comarca, porque allí está el origen de todos los caminos”.





El momento de las Rías Baixas

La jornada de ayer también fue el turno para la presentación de la Diputación de Pontevedra que apuesta por la campaña “Es tu momento” para invitar a los visitantes a viajar a las Rías Baixas y conocer su cultura, patrimonio, gastronomía y los Caminos que llevan a Santiago.





“Se queren recuperar a felicidade despois dun tempo tan difícil, se queren desfrutar dun lugar que namora e non deixa a ninguén impasible, non poden deixar de regresar. Esperámosvos cos brazos abertos os 365 días do ano”, proclamó la presidenta provincial, Carmela Silva acompaña de alcaldes y representantes de los concellos de la provincia.