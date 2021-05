“El Arosa es un hueso muy duro”, comenta Pacheco en su regreso

Carlos Riveiro “Pacheco” regresa mañana al campo de A Lomba con el Somozas para enfrentarse al Arosa, club en el que militó las dos últimas temporadas. El pontevedrés explica como han sido las últimas semanas en el equipo de Ferrolterra tras un positivo Covid que les obligó a confinarse durante once días, y también reconoce que el partido contra el Arosa no es una final para el Somozas, que no da excesiva importancia a finalizar quinto o sexto, pero sí considera clave la cita para recuperar sensaciones, ritmo y entrar con buena dinámica en la eliminatoria del play-off.





“Entrenamos ya el fin de semana pasado y el jueves jugamos un amistoso contra el Racing de Ferrol juvenil. Notamos el cansancio muscular después de estar tanto tiempo encerrados en casa sin salir, pero poco a poco recuperamos sensaciones tras un parón muy largo”, comenta. “Para nosotros el partido es importante para volver a la dinámica de sumar de tres. Contra el Alondras revertimos la mala racha de la que veníamos y en A Lomba iremos a por el partido porque hay que llegar con buen sabor de boca a las eliminatorias”.





El Somozas hizo una gran primera parte de la temporada, pero a medida que se acercó la fase de ascenso perdió fuelle y en la misma lleva cuatro derrotas y una sola victoria. “El fútbol va en base a las dinámicas y los rivales también nos estudian más ahora”, explica un Pacheco que en sus dos años en Vilagarcía se ganó el cariño del vestuario y de la afición.





“Yo estaba muy contento en el Arosa, mi intención era dejar el fútbol después de un año duro, pero al final el proyecto del Somozas era bueno y la oferta inmejorable, por eso me lo replanteé”. Pacheco solo tiene buenas palabras para el club arlequinado. “La gente de ahí es impresionante, tanto directiva, cuerpo técnico como compañeros, pero son decisiones que tomas y claro que me gustaría algún día volver a casa pero ahora mismo estoy muy contento en Somozas”. Pacheco dejó huella en el vestuario arlequinado.





“Tengo una buena relación con todos, incluido el cuerpo técnico. Tengo amigos como Pedro Beda, Adri o Cotilla, entre otros. No hay semana que no hablemos, la relación que forjamos el año pasado al jugar el play-off después de 27 años va a quedar para siempre”.





El domingo Pacheco estará enfrente. Desde esta nueva perspectiva como visitante en A Lomba considera al Arosa “un hueso muy duro” y cree que “si queda tercero, con el tema campo y demás serán un rival muy fuerte, por no decir el mejor”. El Somozas se presentará en Vilagarcía sin presión y el técnico Jairo Bello no arriesgará con ningún jugador que tenga las mínimas molestias, con la vista puesta en la eliminatoria del play-off. de la proxima semana. “Este es un partido importante, pero no va a forzar a nadie para evitar que se pierda el próximo”, reconoce el propio Pacheco.