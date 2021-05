La patrulla anticovid de la Policía Local de Ribeira denunció desde marzo 49 incumplimientos en el sector hostelero

El Ayuntamiento ribeirense dio a conocer este mediodía que desde que la "patrulla anticovid" inició a comienzos del pasado mes de marzo su actividad interpuso un total de 49 denuncias vinculadas al incumplimiento por parte del sector hostelero de las medidas establecidas para evitar la propagación del coronavirus. Esta información se difunde en respuesta al comunicado emitido el pasado martes por parte de la Asociación de Empresarias de Ribeira en el que alude a una presunta "inoperancia" de dicha patrulla.





Desde el Ejecutivo local precisan que ese dato se refiere exclusivamente a las denuncias relacionadas con el ámbito hostaleiro, como no tener puesta la mascarilla pese a no estar consumindo, locales que exceden su límite de aforo y otras infracciones. Y detalla que en esas 49 denuncias no se contemplan otras propuestas de sanción por no respectar las normas decretadas para contener la pandemia, tales como vulneraciones del toque de queda y de confinamientos perimetrales, fiestas en viviendas o el reciente Caso ocurrido en un local sin uso en el barrio de Bandourrío, que fue desvelada por este periódico y que derivó en la presentación de la dimisión por parte de la concejala popular Ana Ruiz Reiriz, que es copropietaria de ese inmueble..





Además, el Concello solicita a la Asociación de Empresarios de Ribeira que adopte las medidas más convenientes para evitar que se produzcan "novos incumprimentos entre algúns dos seus asociados".