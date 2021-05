Giráldez defiende la inversión comarcal en el agua y Oubiña carga contra Castro

La presidenta de la Mancomunidade de O Salnés, Marta Giráldez, defiende la inversión de su ejecutivo comarcal en materia de abastecimiento, frente a las acusaciones de inacción del popular cambadés Luis Aragunde y en medio de la polémica por las averías que dejaron sin servicio a varios núcleos de Cambados estos días. Además, Somos Ribadumia se suma a la controversia, cargando contra el alcalde, David Castro, después de que negase haber recibido comunicación de Cambados sobre dicha incidencia.





La presidenta de la Mancomunidade afirma que la mayor apuesta en la materia se hizo en este mandato



Aragunde había reprochado que el órgano comarcal nada había avanzado para la ampliación de la plata de tratamiento o ETAP de Treviscoso, pese a que en la etapa de Gonzalo Durán como presidente se habían comprado terrenos para esta obra. Frente a ello, Giráldez defiende que en lo que va de mandato, la Mancomunidade ha hecho la “maior inversión dos últimos quince anos para o suministro de auga”. Recordó el proyecto de 700.000 euros para la planta de bombeo y otros 120.000 para la nueva infraestructura fotovoltaica. Además, también subrayó que durante esta etapa la entidad compró un nuevo terreno, a lo largo del río, para la ampliación de la planta de bombeo. Solo con la primera actuación, la de los 700.000 euros, se mejora el sistema con motores de alta eficiencia para la impulsión y la monitorización de todos los depósitos de cola de los diferentes municipios.



Finalmente, en cuanto a la demandada ampliación de la ETAP, afirma que la Mancomunidade “fixo toda a súa parte” y que siguen esperando a que Augas de Galicia y la Xunta den nuevos pasos y aporten la financiación necesaria.



Las llamadas



Giráldez, al contrario que Castro, sí confirmó haber recibido llamada del concejal de Servicios cambadés Samuel Lago para gestionar las averías. Además, afirmó que el gerente de la Mancomunidade también se puso en contacto con el gobierno ribadumiense a este respecto.



Por su parte, Somos Ribadumia, calificó ayer de “actitudes infantís” e “incomprensible” el comportamiento del regidor . “Lamentamos que o apoio de David Castro as posicións esaxeradas de Cambados Pode levase a un innecesario conflito co goberno de Cambados”, leen en esta situación. Enrique Oubiña entiende que nada es casual porque no cree que el regidor “non fale coas súas concelleiras e que non se entera de nada do que acontece”. Oubiña telefoneó al gobierno cambadés “para desculparnos pola situación” y “agradecer” al edil Samuel Lago la “rápida actuación”.



El Pleno telemático de Cambados de esta noche (21 horas) llevará la cuestión a debate, en una moción de Pode.