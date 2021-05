El Tinto de Ribadumia recupera algunos espectáculos y concursos

Ribadumia recupera este año la Festa do Tinto tras la ausencia casi total en 2020. Pero lo hace ahora adaptando su programación a las circunstancias sanitarias. Por ello, aunque regresan los espectáculos, no será una fiesta como las que se recuerdan: No habrá el gran banquete, ni verbenas y otros actos multitudinarios.



Eso sí, no solo habrá el concurso para elegir los mejores caldos de la añada. El Concello hizo público ayer un “primeiro avance de actuacións” de la fiesta, que incluye dos: El concierto de De Vacas, a las 20 horas del sábado 4 de junio, y la actuación infantil con Bon Appétit, a las 18 horas del domingo 5.



Ambas citas serán en la plaza de la Carballeira de Barrantes, un espacio al aire libre en el que poder mantener con seguridad las medidas de prevención frente al covid. Igualmente, para poder acudir como público a ambos eventos, es requisito la inscripción previa, debido a lo limitado del aforo. Los interesados disponen hasta el miércoles 2 de junio para anotarse. Podrán hacerlo en las oficinas municipales, de 8 a 15 horas, y también a través de los teléfonos 986 718 491/99.





Además del certamen de vino habrá otro de escaparates. No habrá banquete, verbena ni los demás grandes eventos





Además, se vuelve a lanzar un concurso de escaparates, que alcanza la segunda edición. La intención con este certamen, cuyas creaciones deben inspirarse en la Festa do Tinto, es “axudar a dinamizar, fomentar e impulsar a promoción do comercio local, así como incentivar a modernización e mellora de escaparates promovendo a creatividade dos establecementos a decorar os escaparates coa temática da festa”.

El plazo de inscripción para esta competición de ornato estará abierto también hasta el 2 de junio. El premio al mejor escaparate será de 100 euros.



Paralelamente, hace unos días ya que comenzaron las catas de los vinos presentados al concurso, tanto de variedades autóctonas como tintos tipo Barrantes.



Como es habitual, de este primer cribado saldrán los caldos finalistas, cuyo pódium final se dará a conocer durante los días grandes de la celebración, tradicionalmente el primer fin de semana de junio. No podrá ser en el banquete multitudinario en el pabellón, aunque al menos Ribadumia recupera la esencia de la celebración, a la espera de otra situación ya en 2022.