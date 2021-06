Sanxenxo mueve ficha para incluir en los planes estatales de extensión de banda ancha a 1.251 vecinos

El Concello de Sanxenxo ha presentado alegaciones ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que se incluyan 14 núcleos de población que no están contemplados en el Plan de Extensión de Banda Ancha (PEBA) 2021. Su objetivo es incluir estas zonas, con 1.251 vecinos afectados, en el listado definitivo, que será la base para determinar las zonas potenciales de actuación y recepción de ayudas a las operadoras dentro del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras digitales con una dotación de 2.320 millones de euros.





El inventario de telecomunicaciones del municipio encargado por el gobierno local, que ya se encuentra en una fase muy avanzada de redacción, ha permitido acompañar las alegaciones de la documentación, así como de imágenes georreferenciadas de las infraestructuras existentes que “permitirá la correcta coordinación para garantizar la extensión de la banda ancha en estos lugares”, informaron fuentes municipales. Un trabajo de campo que se lleva realizando desde hace semanasy que facilitará la implantación de banda ancha en zonas no incluidas hasta el momento.





Núcleos solicitados

A las zonas grises o blancas contempladas ya en el PEBA, suma en sus alegaciones a los núcleos de O Outeiro, Contumil, A Revolta, Caseiros, Codesal, Cova de Pazos, Fonte de Ons, Mourelos, O Pombal, Quintáns, A Revolta, Salgueiro do Mato, Telleiro y Tramalleiro. Las zonas blancas son aquellas que no disponen de cobertura de redes de velocidad de al menos 30 Mbps, ni planes para su dotación en los próximos tres años. Y las grises son las que, aun teniendo cobertura o previsiones de darla en ese tiempo, es proporcionada por un solo operador y la velocidad es menor de 100 Mbps.





El Concello explica que no ha querido “desperdiciar una oportunidad única” como ha sido esa consulta pública, la primera que se hace, y “mostrar, una vez más, su compromiso con la mejora de las telecomunicaciones y ofrecer un buen servicio a los vecinos, pese a no incluirse dentro de sus competencias”. El alcalde asegura que el inventario permitirá tener “unha clara radiografía da situación e demostrará a ineficiencia das operadoras que recurren a unha escalada de subcontratas e descoñecen as instalacións despregadas na vila. Isto é o que está ralentizando a implantación da fibra óptica en Sanxenxo”.