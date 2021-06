Condenado a dos años de cárcel un hombre por vender cocaína en el Malecón de Ribeira

La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a dos años de cárcel a un hombre por vender droga a las seis y media de la tarde del 29 de agosto de 2019 en el Malecón de Ribeira.





El acusado, según considera probado el tribunal, es un toxicómano de larga duración que suministró una bolsita termosellada que contenía 0,371 gramos de cocaína, con una pureza del 73,42% a un conductor que estaba parado a la altura de un semáforo de esa avenida de la fachada ribeirense.





La sustancia intervenida fue valorada en 33,57 euros, y en el momento de su detención el ahora condenado llevaba cosigo otros 870 euros. Tres policías nacionales, que declararon en calidad de testigos, manifestaron en la vista oral que realizaron un seguimiento al acusado por varias calles de la ciudad y que observaron el momento de su encuentro con un cliente, y precisaron que observaron cómo desde fuera del vehículo y a través de la ventanilla le entregaba algo y que a cambio recibió dinero, que aún tenía encima al ser arrestado.





El procesado negó los hechos que se le atribuyeron e hizo una descripción diferente del encuentro con el individuo al que le hizo la entrega. Este último declaró que la cocaína que llevaba en el asiento del copiloto la había comprado a otras personas al mediodía, una afirmación que el tribunal considera que no es compatible con el hecho de que horas después aún tuviese la droga a la vista.





El acusado puso en duda la imparcialidad de los agentes que lo detuvieron al decir que le tenían inquina por ser consumidor y no revelar quiénes eran sus proveedores, algo que el tribunal sostiene que no existe ninguna prueba que corrobore esa afirmación, ni constancia de previas intervenciones de los policías con el acusado, salvo la incautación de unas papelinas y una denuncia por posesión que uno de los agentes reconoció, por lo que "no se puede inferir esa animadversión en los agentes".