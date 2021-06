Un individuo atraca a punta de cuchillo la tienda Deportes Hermida en Rianxo y se lleva un botín de 160 euros

La empleada de la tienda Deportes Hermida, en la Rúa do Hospital, en las inmediaciones de la sede de la agrupación de Protección Civil de Rianxo, fue víctima ayer de un atraco a punta de cuchillo, en el que el ladrón se llevó un botín de 160 euros. Recuerda que acababa de dar la una de la tarde cuando en el local entró un individuo en el momento en el que ella estaba introduciendo unos datos en el ordenador y él le dijo algo. Como no le entendió, le preguntó que quería y fue entonces cuando se acercó al mostrador y, esgrimiendo la referida arma blanca, “díxome que lle dera o que tiña na caixa, que estaba moi mal e que non quería facerme dano, pero non soltaba o coitelo da man. Ante esa tesitura, la trabajadora manifestó que no lo dudó y abrió la caja registradora, cogió una parte de dinero y el atracador lo agarró y se dio a la fuga a toda velocidad, abandonando el cuchillo sobre el mostrador.





Según pudo saber este periódico, esa es una de las principales pistas con las que cuentan las fuerzas de seguridad para tratar de esclarecer este suceso, que ha causado gran preocupación en la villa rianxeira, en donde se demandan más medidas de seguridad. La empleada de Deportes Hermida indicó que también le enseñaron una fotografía de un posible sospechoso, pero ella indicó que no podía afirmar que se tratase de la misma persona, pues no le pudo ver totalmente el rostro, pues llevaba una parte del mismo tapada con una mascarilla, y tampoco fue capaz de precisar la edad del atracador, que dijo que podría oscilar entre 30 y 45 años, ni otros detalles. De todas maneras, se inició una búsqueda para tratar de localizarlo. Por otro lado, manifestando que incluso horas después de ese suceso aún le temblaban las piernas por la experiencia sufrida, la dependienta recordó que en poco más de un año que lleva abierta la tienda ya les robaron en otra ocasión, pero entonces fue de noche, y los ladrones se llevaron sólo el dinero que suelen dejar para cambio.