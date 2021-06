Localizan un nuevo conjunto de petroglifos en el lado caldense del Monte Xiabre

Están en el monte de Bemil -parroquia de Caldas- y son un conjunto de petroglifos de cuatro piedras con grabados inéditos que se encuentran en pleno corazón del monte Xiabre. Su descubridor, Xesús Rodríguez, es todo un conocedor de este tipo de elementos y un defensor a ultranza de que se pongan en valor por parte de las administraciones competentes. Respecto a este nuevo conjunto dice Xesús Rodríguez que predominan los motivos circulares y que incluso se aprecia el grabado de un ciervo a pesar del desgaste que presentan las piedras tanto como consecuencia de los incendios como por el paso del tiempo.









En la zona del yacimiento se realizaron trabajos forestales recientemente, de ahí la intención del descubridor de facilitar todos los datos al Seprona y a la Policía Autonómica al temer que los citados trabajos puedan afectar a los grabados. Además también tiene previsto comunicar el hallazgo a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural pese que, en palabras de Rodríguez, “incumpre coas súas competencias no coidado e xestión do patrimonio arqueolóxico”. El experto en este tipo de yacimientos solicita la catalogación de este nuevo conjunto y también su puesta en valor y restauración.



Xesús Rodríguez forma parte de la asociación Umia Vivo que, en varias ocasiones, llevó a los plenos de diferentes concellos la petición de la puesta en valor de los petroglifos de Xiabre. Rodríguez lamenta que desde el Concello de Caldas no se incluyese en la información turística municipal el petroglifo de Laxe dos Bolos hasta el año 2020 (“pasados 40 anos dende a súa identificación”). Critica Rodríguez que se hizo así “pese a utilizalo como pretexto para un investimento de 6.000 euros de fondos europeos no ano 2007 que deixaron estragar, atopándose hoxe o petróglifo rodeado de toxo co conseguinte risco en caso de incendio, que xa afectaron a laxe en 2017”.