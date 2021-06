El gol de Marcos de penalti en el 85 mantiene vivo en la pelea al Villalonga

CULTURAL AREAS 1 - 1 VILLALONGA CF







Cutural areas: Sergio, Oski, Samu Fuentes, Collegari, Carrera, Nico (Dani Porto, min. 90), Víctor, Anxo, Pablo Carnero (Zamo, min. 75), Cuevas (Bruninho, min. 80) y Xinzo (Gustavo, min. 61).



Villalonga: Rodri, Nico Fraga, Antón (Cavani, min. 81), Novegil, Javichu (Álex Fernández, min. 88), Richi (Migui, min. 75), Marcos, Bisti, Eloy, Álex Diéguez (Gabri, min. 65) y Javi Vila (Héctor, min. 70).



goles: 1-0 Pablo Carnero (min. 47); 1-1 Marcos, de penalti (min. 85).



árbitro: Pérez Rellán (A Coruña). Expulsó a Cuevas en el 89 con roja directa y al técnico Jose Antonio Rodríguez con doble amarilla en el 67 por los locales. Mostró amarilla a Oski, Carrera, Anxo y Víctor por el Areas, y a Novegil, Eloy, Richi y Migui por los visitantes.









El Villalonga debutó en la segunda fase en la que se dirimen dos plazas de ascenso en el grupo sur con un empate ayer en A Lomba ante el Areas que deja un buen sabor de boca a los celestes. Sobre todo porque tras una primera parte de mucho centrocapismo y apenas ocasiones, el equipo local se adelantó al inicio de la segunda por medio del delantero Pablo Carnero, que acertó de cabeza en el primer palo a la salida de un córner. A domicilio y por debajo en el marcador, el Villalonga no bajó los brazos.



Se fue a campo contrario, dominó y generó llegadas, aunque no ocasiones demasiado claras. Los celestes cambiaron de dibujo en la segunda parte, pasando a un 3-2-3-2 y en el minuto 85 Cavani forzó una acción que acabó en penalti. Marcos Blanco marcó desde los once metros poniendo el 1-1, un resultado que deja al Villalonga con 2 puntos, a 2 también del segundo puesto y a la espera de jugarse gran parte de sus opciones de seguir en la pelea la próxima semana de nuevo en Ponteareas, aunque ante el Juvenil, que ayer perdió en su visita al campo del Arnoia.



Ricardo Fernández explicó al final del duelo que “estoy contento con la actitud, las ganas y la imagen que ofreció el equipo, se vaciaron hasta el último minuto y tras el empate seguimos igual en busca del segundo”. El técnico celeste destaca que la competición “sigue igualada, quedan tres partidos y dos son en casa, la clave es la semana que viene en el campo del Juvenil, que es muy complicado, pero tenemos que ir a por el partido, es una final”.