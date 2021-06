Detenidos en la redada antidroga en Ribeira tenían conexiones con un clan del sur arousano

El ciudadano de nacionalidad dominicana que lideraba la banda detenida hace diez días en una operación antidroga desarrollada por la Policía Nacional en Ribeira, había iniciado su conexión con un conocido clan del sur arousano para seguir ampliando horizontes en el mercado de las sustancias estupefacientes, y disponer de una mayor cantidad de droga para vender tanto a sus actuales compradores como a otros que se incorporasen a su cartera de clientes. Esa es una de averiguaciones de los investigadores de la comisaría de la capital barbanzana tras varios meses de investigaciones y seguimientos.



Los agentes tuvieron conocimiento durante su trabajo de campo de que uno de los integrantes del clan vilagarciano se desplazó a Ribeira para encontrarse con el dominicano E.R., de 30 años, y el ribeirense M.C.A., de 43 años -a los que la jueza envió a prisión preventiva, pudiendo eludirla el primero con el pago de una fianza de 25.000 euros-, para hacer efectiva la entrega de un kilo de cocaína que, al parecer, llevaba en su envoltorio una imagen de Bruce Lee. Se trató de una muestra de esa droga para que la analizasen y empezasen a repartirla e introducirla entre clientes de Ribeira y alrededores, para luego comprobar si es del agrado de estos últimos y, de igual modo, ofrecérsela a más consumidores.





Por lo que ha podido saber este periódico, existen testigos de esa entrega en un céntrico sitio de la ciudad y se cree que una parte de esa sustancia fue a parar al piso del Malecón que fue registrado el pasado 27 de mayo, sin descartarse que pudiera haber otros destinos. En aquella ocasión se llevaron a cabo otros registros en Abesadas, en el que no se encontró nada de interés, y en Aguiño, donde se vio a una mujer saliendo de su domicilio con una caja de ropa en la que también había cocaína, y que la juez también mandó a prisión preventiva. Sin embargo, la Policía Nacional no logró la autorización judicial para la entrada y registro en una vivienda de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista y la Rúa Lajareu ante la oposición de la Fiscalía, que creyó que eran pisos en los que no se producían movimientos de drogas, pese a que los investigadores sospechaban que allí se guardaba gran cantidad de dinero y, posiblemente, de droga.