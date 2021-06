Mucho más que dos toneladas de solidaridad llegan a O Barbanza con mucha frescura

El pasado jueves se tuvo conocimiento de que camión de la empresa Lofrinor que transportaba fruta fresca en su cámara frigorífica sufrió un percance cuando circulaba por Boiro. Dos de los palés con cajas melocotones, ciruelas y nectarinas se desplazaron del resto de la carga y cayeron al suelo en el interior del remolque. Aunque la mayoría de la mercancía que se vio afectada por ese incidente se encontraba en buen estado, ya no se puede comercializar, por lo que, tras la retirada de las piezas estropeadas, se ha buscado alguna entidad humanitaria para repartirla entre gente necesitada. La elegida fue Cáritas Parroquial boirense que, debido a la gran cantidad de fruta que tenía a su disposición, contactó con el resto de las asambleas que hay repartidas por la comarca y alrededores, tales como Ribeira, Aguiño, las tres de A Pobra, Rianxo y Noia, para que también la repartieran.



Se trata de dos toneladas de fruta que están sirviendo para continuar con la contribución que ya realizan habitualmente de aportar alimentos a las familias a las que prestan habitualmente apoyo a través de sus bancos de alimentos y otros servicios. En Ribeira señalaron que ya les entregaron una media de cinco kilos de melocotones, ciruelas y nectarinas a cada una de las 38 familias que acudieron a su sede. En Aguiño también se hizo un reparto y debido a que les sobraba gran cantidad, se decidió repartirla entre los fieles asistentes a las misas, que en algunos casos se las llevaron a familias necesitadas. En el caso de A Pobra, a primera hora de la tarde de ayer acudieron voluntarios de Protección Civil a recoger la fruta al remolque frigorífico, mientras que estás previsto que acudan hoy desde Noia a recoger mercancía.



Desde la delegación de Cáritas Boiro agradecieron el gesto por parte de la empresa Lofrimar al pensar en ellos para donarles esa fruta “que está impecable”, declaró Guadalupe Tubío. Además, destacó que desde el pasado jueves incluso les ha dejado el remolque frigorífico aparcado en el entorno del puerto de Cabo de Cruz hasta que acudan a recoger toda la fruta disponible. En la localidad boirense se hará la entrega de esa fruta coincidiendo con el reparto del banco de alimento, que tiene lugar con carácter mensual y en dos entregas, que se hacen cada dos jueves, habiéndose adaptado tanto en fecha como horario a las que se recibe la mercancía.





Cáritas Ribeira ya repartió bolsas de fruta a un total de 38 familias necesitadas | Chechu Río