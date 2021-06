Los afectados por la variante de Ribeira denuncian que el proyecto que defiende el alcalde "agacha intereses urbanísticos especulativos"

La plataforma de afectados por el proyecto de construcción de la variante de Ribeira emitió un comunicado en el que informa de que, después de las presiones realizadas, finalmente el alcalde, Manuel Ruiz, dará a conocer el próximo viernes, al mediodía y en el salón noble del consistorio, el resultado del estudio comparativo realizado por la empresa Iceacsa "do nuevo vial de acceso ao centro de Ribeira. Por ello, desde dicho colectivo se critica que el mandatario local vuelve a incumplir el mandato plenario, "xa que no pleno extraordinario e urxente celebrado o 19 de outubro de 2020, decía literalmente “que se realice un estudo comparativo por parte de persoal técnico cualificado e independente”. A juicio de esta coordinadora, lo que hizo el mandatario local fue aprovechar para "encomendar" la selección de tres empresas consultoras de ingeniería sin consultar con los grupos municipaless de la oposición "co obxectivo de encargar a unha delas o traballo e dar por cumplido o acordo plenario dacordo cos seus proprios intereses".









Esta plataforma de afectados le recrimina a Manuel Ruiz esta forma "pouco democrática" de actuar, al no dar participación a los grupos municipales de la oposición ni a la comisión de afectados, y se pregunta por qué no cumplió estríctamente el mandato plenario "e interpretouno á súa maneira sen consultar con ninguén". A los afectados por la variante no les convence esta forma de actuar del alcalde "tan personalista e tan pouco democrática", por lo que la rechazan de pleno, y subraya que el regidor local "vence pero non convence".















A juicio de la plataforma de afectados, el proyecto que defiende el alcalde, "agacha intereses urbanísticos especulativos que xa foron denunciados diante da Valedora do Pobo". Entre ellos hace referencia al hecho de cambiar la naturaleza catastral de algunas fincas de urbano a rústico con carácter previo a la expropiación, "de xeito que os propietarios en vez de percibir 30 euros por metro cadrado vaian a percibir soamente 3 euros por cada metro cadrado". También indica que se redacta un listado de bienes a expropiar incorrecto ya que, a su juicia, en algunos casos no se corresponde con la realidad, en perjuicio de los vecinos, que a pesar de alegar hace más de un año no se les responde.



Los afectados también advierten que se cambia el proyecto presentado al público aceptando únicamente las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Ribeira, como es el caso del viaducto en Cruxeiras "e ampliar a futura zona urbana logo da expropiación en certos lugares". E indica que presenta a la ciudadanía un proyecto constructivo incompleto, "sen realizar as xa denunciadas calicatas ou sondaxes recomendadas para a construcción de estradas, o mesmo que o estudo de impacto medioambiental e non indicar de onde van sacar os máis de 330.000 metros cúbicos de terra para recheo necesarios para a futura construcción da estrada". Por todo ello, comunican que seguirán reclamando a través de la Valedora do Pobo.