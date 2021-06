Thenaisie Provoté está más cerca de la salvación con las dos ofertas de compra presentadas

Los últimos acontecimientos producidos en la fase de liquidación de la conservera Thenaisie Provoté levanta los ánimos de la plantilla y los sindicatos que confirman que la firma está mas cerca de la salvación.



En la CIG en Vilagarcía comparecían ayer la responsable comarcal Rosa Abuín y la portavoz del comité de empresa, Rosa Domínguez para anunciar que en el último momento se presentaron dos ofertas de sendas empresas interesadas en comprar la fábrica de Rons y el centro logístico de Mos. Rosa Abuín confirma que “con total seguridade Thenaise non se pecha” ya que las ofertas existentes garantizan la continuidad del proyecto y de la mayoría de los puestos de trabajo.







La plantilla confía en que la compra de la consevera se realice y se salven los empleos tras un largo año de lucha





La primera propuesta presentada por un empresario murciano dedicado a la compra-venta de maquinaria conservera sería una solución a medio plazo, puesto que se plantean las obras de modernización de la fábrica que se alargarían probablemente durante un año, tiempo en el que se mantendrían diez puestos de trabajo y los demás se irían recolocando progresivamente.



La segunda oferta, presentada ayer, corresponde a la empresa valenciana Canet Ferrero Inversiones S.L. propietaria de una cadena de supermercados, con un proyecto de continuidad con la mitad del personal, 50 trabajadoras en O Grove y 20 en Mos, y el compromiso de incorporar a las personas que queden fuera a medida que se incremente la producción. Con todo, de la plantilla total de unos 140 trabajadores, habría una veintena de empleadas que ya podrían jubilarse o prejubilarse, por lo que podrían continuar los trabajadores en activo.









Una tercera oferta en el aire





A mayores, habría la posibilidad de que se entregase una tercera oferta, la de Conservas Rías Baixas, que según explica la CIG, “ainda non presentou oferta porque solicita que o Igape avale a operación para poder lograr financiamento dos bancos”. Aún así, explica Rosa Abuín, “a última palabra en todo este proceso téñeno as entidades financeiras”, por lo que desde el sindicato esperan que sean conscientes de la situación social y la necesidad de mantener el empleo, no solo el beneficio económico.









Fábrica “apetecible”





La fábrica de Rons, destaca Abuín, es muy “apetecible” para los inversores ya que “a calidade das augas de O Grove garantizan un bo marisco”, pese a no estar de acuerdo con las declaraciones del alcalde meco, José Cacabelos quien dijo en Pleno que la villa se está dirigiendo al turismo.



Tanto Abuín como Domínguez destacaron el importante trabajo realizado durante este largo año de lucha que va a permitir, confían, la supervivencia de la compañía y de más de un centenar de empleos. El siguiente paso dependerá ahora de los jueces del Juzgado de lo Mercantil.